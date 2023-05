24h Le Mans: Zeiten für technische Abnahme bekannt

Bei den 24 Stunden von Le Mans treten 2023 wieder 62 Fahrzeuge an. Diese müssen von den Regelhütern genau unter die Lupe genommen werden, um die Konformität mit den technischen Regeln zu überprüfen.

Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans ist mit kaum einem anderen Autorennen vergleichbar. Das fängt schon mit der Dauer des Events an. Beispielsweise wird die technische Abnahme der Fahrzeuge am 2./3. Juni absolviert - also am Freitag und Samstag eine Woche vor dem eigentlichen Rennen, welches am 10./11. Juni ausgetragen wird.

Dazu kommt: Die technische Abnahme wird traditionsgemäß in der Innenstadt von Le Mans durchgeführt und ist ein echtes Fan- und Medien-Highlight. Schauplatz ist seit einigen Jahren der 'Place de la République', da auf dem zuvor lange Jahre verwendenden 'Place de la Jacobins' (vor der Kathedrale) durch die Errichtung der stadteigenen Straßenbahn nicht mehr genügend Fläche zur Verfügung steht.

Früher trug die Kontrolle der Fahrzeuge lediglich den Namen 'Le Pesage' (das Wiegen). Die aktuelle offizielle Bezeichnung 'Vérifications Administratives & Techniques' trifft das Überprüfen der Konformität der modernen Rennwagen jedoch viel eher. Auch die Piloten schreiben sich während des öffentlich zelebrierten Schauevents offiziell ein und erledigen den notwendigen Papierkram (z.B. Vorzeigen der Rennlizenz). Auf einer extra aufgebauten kleinen Bühne werden die ersten Interviews geführt und auch das jeweilige Le-Mans-Teamfoto erstellt.

Los geht es am Freitag (wie gesagt 2. Juni) um 9:30 Uhr mit dem Oreca 07 von DKR Engineering aus der LMP2-Klasse. Mit dem Vanwall Vandervell 680 (10:00 Uhr), dem Porsche 963 vom Hertz Team Jota (13:15 Uhr) und den beiden Peugeot 9X8 (ab 16:45 Uhr) sind am Freitag bereits vier Hypercars an der Reihe. Der Oreca von IDEC Sport beschließt den Freitag.

Auch am Samstag beginnt das Prozedere wieder um 9:30 Uhr - dann mit dem Aston Martin Vantage von Northwest AMR. Den Abschluss bilden ab 14:00 Uhr die beiden Ferrari 499P. Das ist der Ablaufplan für die Fahrzeug-Überprüfung in der Innenstadt.