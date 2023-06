24h Le Mans 2023: Das Rennen im Fernsehen und Stream

Bei den 24h von Le Mans wird auch 2023 wieder der ganz große Motorsport geboten. So kann der Langstrecken-Klassiker im Fernsehen und im Live-Stream über Internet bzw. per App angeschaut werden.

Die 24 Stunden von Le Mans sind der große Langstrecken-Klassiker des Motorsports. Insgesamt 62 Fahrzeug sind dieses Jahr in Le Mans mit dabei. An der Spitze kämpfen unglaubliche 16 Hypercars von sieben Marken um den Gesamtsieg. Natürlich kann man das Geschehen auch wieder von zuhause aus verfolgen. Hier sind die Möglichkeiten, die 24 Stunden von Le Mans über Internet und im Fernsehen anzuschauen. (alles natürlich ohne Gewähr)

Fernsehen

In Bezug auf die klassische Fernsehübertragung gibt es dieses Jahr erneut eine Auswahl: Denn wie schon 2021 und 2022 überträgt der Sender NITRO auch dieses Jahr wieder die Action im Free-TV. Los geht es dort am Samstag (10. Juni 2023) um 14:45 Uhr (Rennstart ist 16:00 Uhr). NITRO bleibt dann bis zum Sonntag (11. Juni 2023) 16:45 Uhr auf Sendung. Aber auch die Spezialisten von Eurosport bringen die 24h von Le Mans natürlich wieder auf den heimischen Bildschirm.

Der Sportsender startet sogar schon am heutigen Mittwoch (7. Juni 2023) mit Bewegtbildern von den 24h Le Mans. Los mit der Live-Übertragung geht es mit dem Qualifying von 18:45 bis 20:15 Uhr Uhr (Doch Achtung die Übertragung läuft im Pay-TV bei Eurosport 2). Auch das zweite freie Training wird von 21:45 bis 0:15 Uhr auf Eurosport 2 gezeigt.

Die Pole-Position wird in Le Mans in der sogenannten Hyperpole ermittelt. Am Donnerstag (8. Juni 2023) zeigt Eurosport 2 (wie gesagt Pay-TV) von 19:45 bis 21:10 Uhr den Fight um die ersten Startplätze in der so beliebten Hypercar-Session. Wenig später folgt ab 21:45 Uhr die Übertragung zum vierten freien Training auf Eurosport 1.

Auch am Freitag (9. Juni 2023) gibt es Live-Action aus Le Mans. Von 11:15 bis 12:45 Uhr zeigt Eurosport 1 das Rahmenrennen mit dem Namen Road to Le Mans. Daran nimmt auch Valentino Rossi in einem BMW M4 GT3 teil. Am Samstag (10. Juni 2023) geht es dann zunächst wieder bei Eurosport 2 zur Sache: Von 11:45 bis 12:30 Uhr wird zunächst das Warm-up gesendet. Um 15:00 Uhr beginnt dann die Live-Vorberichterstattung. Das Rennen wird ab 15:45 (Start ist wie gesagt um 16:00 Uhr) bis 17:30 Uhr übertragen. Ab 17:30 Uhr muss dann auf Eurosport 1 geschaltet werden, denn bis 14:30 Uhr am Sonntagnachmittag gibt es dort die Rennaction aus Le Mans. Der Zieleinlauf wird von 14:30 bis 17:00 Uhr dann wieder auf Eurosport 2 gezeigt.

Live-Stream (Internet)

Darüber hinaus gibt es auch zwei Möglichkeiten, die 24 Stunden von Le Mans im Internet zu verfolgen. Doch alle beiden sind kostenpflichtig. Auf Discovery+ wird das Rennen ab 15:00 Uhr (wie gesagt Rennstart ist gegen 16:00 Uhr) ebenfalls übertragen - und zwar im Original-Sound. Dort gibt es zusätzlich dann auch einige Onboard-Streams aus den Rennwagen. Außerdem hat die FIA WEC für 2023 eine überarbeitete App herausgebracht. Dort können verschiedene Pakete gebucht und das Rennen somit in vielen Ländern live verfolgt werden. In der App wird englisch oder französisch kommentiert. Auch dort soll es Onboard-Kameras aus den Fahrzeugen geben. Damit steht einer motorsportlichen Woche eigentlich nichts mehr im Wege.