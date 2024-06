24h Le Mans: Ferrari macht weiterhin vorne die Pace 15.06.2024 - 22:02 Von Oliver Müller

© LAT Markantes Gelb: Der Ferrari 499P von AF Corse

Bei den 24 Stunden von Le Mans liegt am Abend der Ferrari 499P von AF Corse an der Spitze vor dem ersten der beiden Werks-Ferrari. Hinter einem Porsche und einem Toyota folgt der nächste 499P. So steht es in Le Mans.