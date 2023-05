Walkenhorst Motorsport komplettiert Aufgebot

Walkenhorst Motorsport greift mit dem legendären Yokohama Advan-Design und zwei Topfahrzeugen den Gesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring an

Walkenhorst Motorsport komplettiert das Aufgebot für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Der Rennstall aus Melle setzt drei BMW M4 GT3 und einen BMW M4 GT4 beim Langstreckenklassiker ein.

Walkenhorst Motorsport hat das genaue Fahreraufgebot für die 51. Ausgabe des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring bestätigt. Das Team setzt bei der Kultveranstaltung drei BMW M4 GT3 auch einen M4 GT4 ein. Die beiden Topfahrzeuge werden in einem speziellen Yokohama Advan-Design an den Start gehen.

Der finnische BMW-Werksfahrer Jesse Krohn steuert den Boliden mit der Startnummer #101. Das Fahrzeug teilt sich der BMW-Routinier mit Christian Krognes aus Norwegen, Kuba Giermaziak aus Polen und dem Spanier Andy Soucek.

Auch im Schwesterfahrzeug mit der Startnummer #102 wird der Krognes starten. Der Franzose Thomas Neubauer und die beiden BMW-Werksfahrer Jens Klingmann und Jake Dennis komplettieren das Aufgebot des zweiten GT3-Boliden.

Der dritte BMW M4 GT3 der Mannschaft aus Melle startet in der Pro Am-Klasse. Die beiden Teameigner Henry Walkenhorst und Jörg Breuer teilen sich den Boliden mit dem deutschen Gentlemanpiloten Christian Bollrath und dem finnischen Youngster Sami-Matti Trogen, der für das Team auch in der ADAC GT4 Germany starten wird.

Abgerundet wird das Aufgebot von Walkenhorst Motorsport beim Langstreckenklassiker in der Grünen Hölle von einem BMW M4 GT4, der von Florian Weber, Aris Balanian und Jarno D’Hauw pilotiert wird.

Die Vorbereitung auf das 24-Stunden-Rennen verlief erfolgreich für den niedersächsischen Rennstall: Kuba Giermaziak und Jesse Krohn siegten im zweiten Saisonlauf der Nürburgring Langstrecken-Serie für Walkenhorst Motorsport – hier könnt ihr mehr zu dem Rennen erfahren.

Teamchef Niclas Königbauer: «Wir sind stolz darauf, als Privatteam ein so unglaublich gutes Paket geschnürt zu haben. Wir haben das Zeug dazu, an der Spitze mitzufahren, und unser Ziel ist es, um den Sieg zu kämpfen. Besonders bei den Pro-Fahrzeugen und der Partnerschaft mit Yokohama geht es darum, an die Spitze des Feldes zu kommen. Ich bin optimistisch und freue mich auf das Rennen.»

Werksfahrer Jens Klingmann: «In der Vorbereitung auf das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring haben wir versucht, die Fahrzeit zu maximieren und unseren M4 GT3 gut abzustimmen. Da wir von Veranstaltung zu Veranstaltung unterschiedliche Fahrerbesetzungen hatten, sind wir alle zusammengewachsen und der Austausch zwischen unseren Autos ist sehr offen und produktiv. Das Auto mit Jake, Thomas und Christian zu teilen, ist eine großartige Kombination und besonders Christian, der bei weitem die meiste Erfahrung mit den Yokohama-Reifen hat, ist ein echter Gewinn für unser Auto. Bei einem 24-Stunden-Rennen dreht sich alles um Teamwork, und wir können nur gemeinsam als Team gewinnen. Wir unterstützen uns gegenseitig, der Geist ist sehr gut und ich freue mich auf Samstag, wenn die Startampel nach all den Anstrengungen, die wir in dieses Projekt gesteckt haben, endlich grün wird.»