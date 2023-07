Stéphane Ratel über die 24h Nürburgring

2024 zählen die 24h Nürburgring zur Intercontinental GT Challenge. SRO-Boss Stéphane Ratel spricht über die Aufnahme des Rennens in den Kalender der SRO-Rennserie.

Für viel Aufregung sorgte SRO-Boss Stéphane Ratel, als er während der 24h Spa in seiner Pressekonferenz bekanntgab, dass die 24h Nürburgring 2024 zur Intercontinental GT Challenge gehören werden. Es gab in den sozialen Netzwerken unzählige Diskussionen zur Zukunft des Langstreckenklassikers in der Eifel. Ratel beantwortet nun die meistgestellten Fragen und nimmt die Sorgen der Fans.

Stephane, es ist unglaublich aufregend, dass das Intercontinental GT Challenge in der nächsten Saison auf der Nordschleife startet. Aber besteht die Gefahr, dass sich der Charakter der Veranstaltung durch die Partnerschaft verändert?

Nein, ganz und gar nicht. Ich liebe das Rennen so wie es ist und die Fans, die jedes Jahr die Nordschleife füllen, auch. Die Präsenz der Intercontinental GT Challenge wird den traditionellen Geist der Veranstaltung in keiner Weise verändern. Vielmehr geht es bei der IGTC darum, die besten reinen GT-Rennen der Welt hinter einem gemeinsamen Ziel zu vereinen. Ja, wir vergeben Fahrer- und Herstellertitel, aber die Rennen sind unabhängig. Kyalami, die Gulf 12 Hours und Bathurst werden nicht von der SRO verwaltet, das sollten Sie nicht vergessen. Deshalb sehen wir die IGTC auch eher als eine 'Herausforderung' anstelle als eine Meisterschaft.

Ich habe im Internet auch einige Kommentare darüber gelesen, dass das Rennen aufgrund der Beteiligung der IGTC möglicherweise nur noch für GT3-Fahrzeuge ausgeschrieben wird. Ich verstehe nicht, woher das kommt, denn die Intercontinental GT Challenge ist schon immer mit mehreren Klassen gefahren. In Bathurst, bei den Gulf 12 Hours, Kyalami, Indianapolis, Sepang und sogar Spa werden oder wurden andere Kategorien eingesetzt. Die bestehende Klassenstruktur am Nürburgring spiegelt also die der anderen IGTC-Veranstaltungen wieder, auch wenn die GT3-Teilnehmer die einzigen Punktesammler sind.

Wie weit wird das Engagement der SRO am Nürburgring reichen?

Das 10-Stunden-Rennen von Suzuka, das sein eigenes Reglement hatte, ist wahrscheinlich das beste Beispiel aus der jüngeren Geschichte von der Intercontinental GT Challenge. Generell hat sich die SRO sehr zurückgehalten und das wollen wir auch am Nürburgring tun, es sei denn, der ADAC bittet uns in bestimmten Bereichen um Unterstützung. Wir werden im Hintergrund helfen, wie wir es auch in Bathurst tun, aber es wird keine SRO-Veranstaltung in irgendeiner Form sein. Die Fans werden IGTC-Logos auf einigen der Autos sehen, aber das wird der einzige Hinweis auf unsere Beteiligung sein.

Und das gilt auch für Balance of Performance?

Richtig. Die Nordschleife ist eine sehr spezielle Strecke, auf der die SRO noch nie gefahren ist. Auch hier sind wir gerne bereit, unser Fachwissen einzubringen, wenn der ADAC uns darum bittet, aber das GT-Büro wird dabei nicht federführend sein.

Wie sieht es mit den Reifen aus?

Pirelli ist seit 2017 der einzige Reifenlieferant der IGTC und ein langjähriger Partner der SRO. Auch die BoP ist weitaus schwieriger zu berechnen, wenn es mehrere Hersteller zu berücksichtigen gilt. Dieses Element ist jedoch seit vielen Jahren das Herzstück der 24h Nürburgring und ist etwas, was die SRO nicht ändern wird. Daher werden IGTC-Nennungen, die verschiedene Reifenlieferanten verwenden, weiterhin Fahrer- und Herstellerpunkte erhalten.

Wie viele IGTC-Nennungen erwarten Sie?

Das hängt davon ab, wie viele Hersteller sich für die IGTC im nächsten Jahr anmelden. Aber wir sind zuversichtlich, dass die Aufnahme des Nürburgrings den Ausschlag geben wird und einige zurückkehren werden. Ein Kalender mit vier legendären Rennstrecken und drei echten GT-Klassikern ist ein verlockendes Angebot.

Jeder Hersteller konnte in diesem Jahr fünf Teilnehmer für Spa nominieren. Das ist einer mehr als bei anderen IGTC-Rennen, aber einer weniger als in den vergangenen Jahren. Die Zahl für den Nürburgring wird von der Beteiligung zu Beginn des Jahres 2024 abhängen, aber wir denken auch an das traditionell große Engagement der deutschen Hersteller bei ihrem Heimrennen und daran, wie sich das auf andere mit nur einem oder zwei Pro-Autos auswirken könnte. Ich erwarte aber, dass einige Teams dabei sein werden, die ohne das Engagement der IGTC vielleicht nicht antreten würden.

Außerdem stellt sich die Frage nach der Fahrerwertung der IGTC. Einige werden auf dem Nürburgring mit zwei Autos antreten, was ihnen natürlich einen unfairen Vorteil in der Meisterschaft verschafft. Die Gespräche laufen noch, aber für dieses spezielle Szenario werden wir die Hersteller wahrscheinlich bitten, eines der beiden Autos im Voraus zu nominieren.

Die Nordschleife ist eine sehr spezielle und unglaublich anspruchsvolle Strecke, für die man Zeit braucht, um sie zu lernen. Könnte das ein Problem für die Teilnehmer des Independent Cups der IGTC darstellen?

Im Independent Cup wird es auch in der nächsten Saison eine Ausscheidungsrunde geben, und die Nordschleife scheint die offensichtliche Wahl für die Fahrer mit Bronze-Einstufung zu sein, die noch keine Erfahrung haben oder keine Zeit, sie zu lernen. Wir würden sie natürlich begrüßen - die Nordschleife ist für viele eine Traumstrecke - aber das gilt auch für Bathurst, Spa und Indianapolis, die über das Jahr verteilt sind und wahrscheinlich einfacher zu fahren sind.

Erwarten Sie, dass die GT2-Klasse nächstes Jahr auf dem Nürburgring antritt?

Wir hatten gehofft, dass die GT2-Klasse in dieser Saison in die Intercontinental-Klasse einsteigen kann. Das ist nicht geschehen, aber wir arbeiten weiter daran, und die nächste Saison sieht realistischer aus - vor allem in Spa und auf dem Nürburgring. In diesem Jahr hatten wir in Spa 70 GT3-Autos. Es wird also nicht einfach sein, Platz für die GT2 zu schaffen und wir werden es nicht tun, wenn die Nachfrage nicht groß genug ist. Wir brauchen mindestens sechs Autos, damit sich das lohnt. Der Nürburgring hat mehr Platz, wir wissen, dass die Teams interessiert sind und es kommen mehr Autos, aber wir müssen das richtige Paket für die GT2 innerhalb der IGTC finden, bevor wir uns für eine serienweite Klasse im Jahr 2024 entscheiden.

Und schließlich wurde auf der Pressekonferenz in Spa eine mögliche fünfte IGTC-Veranstaltung erwähnt. Gibt es diesbezüglich irgendwelche Fortschritte?

Nein, noch nicht. Wir brauchen zunächst das Feedback der Hersteller und Teams, aber nach den ersten Reaktionen werden wir wahrscheinlich bei vier Veranstaltungen im Jahr 2024 bleiben. In Zukunft würden wir eine Fortsetzung von Kyalami oder eine Wiederaufnahme von Suzuka in den IGTC-Kalender in Betracht ziehen, wenn es genügend Interessenten gibt. Und wir hoffen, dass beide Veranstaltungen mit der Zeit zurückkehren können, um die Präsenz der Serie auf fünf Kontinenten wiederherzustellen. Diese Lösung würde aber auch die beiden europäischen 24-Stunden-Rennen einschließen. Wir sehen den Nürburgring als eine langfristige Zusammenarbeit.