Lionspeed GP 2024 erneut mit Porsche 911 GT3 R

Auch bei der 2024er Ausgabe des 24h-Rennens auf der Nürburgring-Nordschleife wird Lionspeed GP mit einem Porsche 911 GT3 R vertreten sein. Der Rennstall tritt dabei erstmals als eigenständiges Team an.

Die ersten Wochen des Jahres 2024 sind für das Lionspeed GP-Team geschäftiger denn je, denn das Team bereitet sich auf eine besondere Saison vor. Das Team, das seinen Sitz nicht weit vom legendären Nürburgring hat, wird in der kommenden Saison seine erste Saison als völlig unabhängiges Rennteam bestreiten und in mehreren Bereichen des GT-Rennsports antreten.

Lionspeed GP wurde 2019 von den Rennfahrern Patrick Kolb und José Garcia gegründet und hat bereits an einigen der größten Langstreckenrennen der Welt teilgenommen, darunter bei mehreren Ausgaben des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring mit GT3-Fahrzeugen von Audi und Porsche. In dieser Saison wird das Team unabhängig agieren und den nächsten Schritt im Langstreckenrennsport machen.

Kolb wird weiterhin als Teamchef fungieren und gleichzeitig den Porsche 911 GT3 R des Teams fahren, der auf seiner Heimstrecke, der historischen und anspruchsvollen Nürburgring-Nordschleife, eine GT3-Saison bestreiten wird. Dazu gehört auch die 52. Ausgabe des 24-Stunden-Rennens auf Nürburgring, welches am 1. und 2. Juni stattfinden wird.

«Obwohl Lionspeed GP in seine sechste Rennsaison geht, besteht unser umfangreiches Team aus Profis mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Rennsportwelt», so Teamchef und Fahrer Kolb. «Das Engagement und die Bemühungen aller an diesem spannenden Projekt Beteiligten haben uns wachsen lassen und zu vielen Erfolgen und Triumphen geführt. Im Jahr 2024 gehen wir den nächsten Schritt und freuen uns darauf, die Bemühungen des Teams im technischen und operativen Bereich für europäische und internationale Wettbewerbe zu erweitern.»

Die Piloten, neben Patrick Kolb, werden in Kürze von Lionspeed GP bestätigt.

Die 2023er Ausgabe des 24h-Rennens endete für Lionspeed GP nach einem Einschlag vorzeitig. Neben Kolb griffen damals die Porsche-Werksfahrer Patrick Pilet, Matt Campbell und Mathieu Jaminet ins Lenkrad des 911 GT3 R. Eingesetzt wurde das Fahrzeuge damals von Car Collection Motorsport.

Mit «Going Through Hell» hat der Rennstall zudem eine emotionale Dokumentation zur 2023er Ausgabe des Rennens veröffentlicht und gibt damit einen Blick hinter die Kulissen von Lionspeed GP.

Die halbstündige Dokumentation könnt ihr euch hier ansehen: