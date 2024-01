Österreichisches Team verliert Titel am Grünen Tisch

Rund drei Monate nach dem Saisonfinale des International GT Open verliert das österreichische Team Eastalent Racing den Titel in der Fahrerwertung. Audi-Ass Christopher Haase und Simon Reicher ursprüngliche Meister.

Christopher Haase und Simon Reicher ursprüngliche Titelträger.

Nachdem das internationale Berufungsgericht der FIA am Dienstag der letzten Berufung von Optimum Motorsport gegen die Ergebnisse des letzten Saisonrennens auf dem Red Bull Ring stattgegeben hatte, wurde die Entscheidung jetzt vom Veranstalter öffentlich gemacht.

Bekanntlich hatte die Art und Weise, wie eine der Safety Car-Phasen während des besagten Rennens angewandt wurde, das Team Motopark dazu veranlasst, einen Protest einzulegen, der zunächst von den Stewards abgewiesen, jedoch später vom Berufungsgericht des spanischen Motorsportverbandes akzeptiert wurde. Diese Entscheidung hatte die Annullierung der Ergebnisse dieses Rennens zur Folge, die nun durch die endgültige Entscheidung der FIA wiederhergestellt wurden.

Infolge dieser endgültigen Entscheidung stehen Samuel De Haan und Charlie Fagg als Meister fest, da sie die gleiche Punktzahl (119) wie Simon Reicher und Christopher Haase von Eastalent Racing erreicht haben. Aufgrund der Anzahl der Rennsiege (2 zu 1) gewinnen sie jedoch die Meisterschaft. Die vollständige Entscheidung der FIA und ihre Begründung werden in den kommenden Tagen bekanntgegeben.

Wie umkämpft die Meisterschaft im vergangenen Jahr war, zeigte sich daran, dass die drei Anwärter bis zur letzten Runde des letzten Rennens in Barcelona um den Titel kämpften, wobei Reicher und Haase als vorläufige Champions feststanden. Mit ihrem Erfolg bescheren De Haan und Fagg Optimum Motorsport den lang ersehnten ersten Gesamttitel in der Serie, während Eastalent Racing in seiner allerersten Saison in der Serie als Teamchampion feststeht. Das Team Motopark schafft es in ihrer ersten Saison im internationalen GT-Sport prompt, sowohl in der Fahrer- als auch in der Teamwertung unter die Top 3 zu kommen.

Die Entscheidung der FIA hat keinen Einfluss auf das Endergebnis der Pro-Am-Wertung und der Am-Wertung. Zudem ist die Verleihung der GT Sport Awards 2023, bei der alle Meister der Saison geehrt werden, für nächste Woche in Madrid geplant.

