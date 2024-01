Comtoyou Racing testet neuen Aston Martin Vantage GT3

Als erstes Kundenteam hat Comtoyou Racing die Testarbeit mit dem neuen Aston Martin Vantage GT3 begonnen. Die belgische Mannschaft bestätigte nach dem Test in Valencia ein Großaufgebot in der GT World Challenge Europe.

Donnerstag, 11. Januar 2024, um 09.00 Uhr. Am Ende der Boxengasse des Circuit Ricardo Tormo in Valencia hat die Ampel gerade auf Grün geschaltet, um den Beginn eines Testtages zu markieren. Der neue Aston Martin Vantage AMR GT3 verlässt die Box des Comtoyou Racing Teams mit einem lauten Geräusch, noch in seiner kohleschwarzen Farbe. Normalerweise ist dies ein etwas banaler Moment für ein Rennteam, aber nicht dieses Mal…

«Wir müssen zugeben, dass uns dieser Tag noch lange in Erinnerung bleiben wird», erklärt François Verbist, Teamchef von Comtoyou Racing. «In gewisser Weise ist dies der erste Tag unserer langfristigen Zusammenarbeit mit Aston Martin Racing, der Beginn eines neuen Abenteuers. Es war ein emotionaler Moment, und ich muss sagen, dass ich einen gewissen Stolz verspürte, weil ich wusste, dass wir das erste Kundenteam sind, das dieses Auto einsetzt. Aber wir hatten nicht viel Zeit, um darüber nachzudenken: Wir hatten zwei lange Arbeitstage vor uns!»

Unter den wachsamen Augen von Benoit Bourdaire, Head of Sales Aston Martin Racing, wurde der Aston Martin Vantage AMR GT3 zunächst eine Reihe von kurzen Fahrsessions absolviert. «Das ist das eigentliche Prinzip bei der Markteinführung eines neuen Autos», erläutert François Verbist. «Wir überprüfen, ob alles richtig funktioniert, ob alles dicht ist, ob es irgendwelche Lecks gibt… Dann begannen wir, die Fahrten zu verlängern und an den Details zu arbeiten. Es war sehr interessant und wir konnten viel daraus lernen.»

Matisse Lismont, der am Mittwoch als neuer Fahrer von Comtoyou Racing bestätigt wurde, schließt sich Nicolas Baert und Finlay Hutchison an, zwei Fahrern, die 2023 zum Team gehörten. Der von Aston Martin Racing entsandte offizielle Fahrer Marco Sörensen saß ebenfalls hinter dem Lenkrad, um seine Erfahrungen mit dem belgischen Team zu teilen und eine Fülle von Informationen mit dem Ingenieur Sébastien Breuil auszutauschen, der ebenfalls das neue Auto kennenlernt.

Auch für Nicolas Baert war dieser Tag etwas Besonderes. «Das Neujahrs-Raclette scheint lange her zu sein», scherzt der junge Belgier mit seinem üblichen Humor. «Aber es ist so schön, wieder auf der Strecke zu sein! Ich habe mir die Zeit genommen, den Moment zu genießen, als ich in den Fahrersitz geschlüpft bin und ich muss zugeben, dass ich eine Mischung aus Aufregung und Stolz empfunden habe, als ich den Beginn dieses neuen Abenteuers erlebte. Danach war ich da, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen und ich muss sagen, dass wir alle gut zusammengearbeitet haben. Mit seinem Frontmotor ist dieser Aston Martin anders als die GT3s, die ich bisher gefahren bin, also ist auch das Fahrgefühl anders, aber ich habe es sofort genossen, ihn zu fahren. Ich bin überzeugt, dass wir gut miteinander auskommen werden. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was als nächstes passiert!»

Während die Testfahrten mit dem Aston Martin Vantage AMR GT3 in den kommenden Wochen fortgesetzt werden, bereitet Comtoyou Racing die anderen drei Fahrzeuge vor, mit denen das belgische Team an der Fanatec GT World Challenge Europe teilnehmen wird. «Wir sind noch in Gesprächen mit einigen Fahrern, um unsere Crews endgültig festzulegen, aber wir können Ihnen sagen, dass sich die Saison sehr gut entwickelt», freut sich Teamchef Jean-Michel Baert. «Wir werden unser komplettes Programm zu gegebener Zeit bekannt geben, aber in der Zwischenzeit können wir bereits sagen, dass mit dem Ende dieser beiden Testtage in Spanien unsere Saison und unsere enge Zusammenarbeit mit Aston Martin Racing in vollem Gange sind!»