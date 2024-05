Maro Engel (AMG) „Endlich geht es wieder los!“ 31.05.2024 - 10:14 Von Jonas Plümer

© 24h Nürburgring Maro Engel am Steuer des GetSpeed AMG

Der zweimalige DTM-Meister Marco Wittmann will in diesem Jahr endlich seinen Traum erfüllen und das 24h-Rennen auf dem Nürburgring gewinnen. Seinen ersten Sieg bei einem 24h-Rennen holte er letztes Jahr in Spa.