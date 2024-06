Ricardo Feller geht zuversichtlich in 24h-Rennen

Ricardo Feller geht mit dem SCHERER SPORT PHX Audi R8 LMS GT3 zuversichtlich ins 24h-Rennen. Der Schweizer, der auch erfolgreich in der DTM an den Start geht, hofft derweil auf wechselhaftes Wetter.

«Auf einer Skala von eins bis zehn sind zwei freie Runden über die Nordschleife im trockenen eine 12. In meiner ersten Runde hatte ich auf der GP-Strecke einen kleinen Fehler, deswegen konnte ich mich in meiner zweiten Runde noch einmal verbessern. Ich bin mit meiner Runde sehr zufrieden. Natürlich kann man auf so einer langen Runde immer etwas verbessern, aber man darf auch nicht zu viel riskieren. Das Auto am Abend vor einem 24h Rennen in die Wand zu werfen ist glaube ich nicht die beste Idee», so Feller nach seinen zwei schnellen Runden im Top-Qualifying.

Feller hatte dabei nur 8 Tausendstel Rückstand auf Laurens Vanthoor im Grello Porsche auf der zweiten Position.

«Es ist richtig toll die ganzen Fans um die Strecke zu sehen, die trotz des ganzen Regens hier sind. Ich habe das Gefühl, dass es noch mehr sind als letztes Jahr. Die Leute sorgen einfach für eine wahnsinnige Atmosphäre und es ist toll den Leuten ein spannendes Rennen zu bieten.», lobt der Eidgenosse die Fans rund um die Nordschleife.

Doch mit einem Wunsch macht sich der Schweiter nicht beliebt bei den Fans, denn er wünscht sich Wetterchaos. Mit einem Grinsen erklärt der 2021er ADAC GT Masters-Meister: «Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich gemischte Bedingungen für das Rennen wählen.»