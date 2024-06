Laurens Vanthoor: «Ich habe es sehr genossen!»

Laurens Vanthoor fuhr im Manthey Porsche auf die zweite Startposition für das 24h-Rennen auf dem Nürburgring. Der Belgier gibt an, dass das Ergebnis für ihn im Qualifying fast zweitranging ist.

«Ich habe es sehr genossen, allein eine freie Runde auf der Nordschleife im Porsche Grello zu fahren. Da hat man einfach nur ein Grinsen im Gesicht, da ist das Ergebnis fast nur zweitrangig. Denn hier kann man den Motorsport erleben, den ich liebe und das macht mich glücklich», so Vanthoor nach seinen zwei schnellen Runden im Top-Qualifying.

Auf die Bestzeit von Max Hesse fehlten dem Belgier im Manthey EMA Porsche 911 GT3 R 0,406 Sekunden.

«Der Unterschied einer wirklich freien Runde ist, dass Du einfach nur Gas geben kannst, denn du bist für dich alleine, hast keinen Verkehr und keine Unterbrechungen. Auf dieser Rennstrecke musst du einfach 100% konzentriert sein und das entsprechende Engagement an den Tag legen. Ein solches Ergebnis bedeutet natürlich viel für das Team und selbstverständlich auch für die Fans. Hier kennt jeder den Grello, er ist ein absoluter Liebling. Manthey hat hier seinen Hauptsitz und die Verbundenheit der Menschen hier ist einfach toll. Wir haben ein grandioses Auto, also wirklich, und jetzt noch beim 24h-Rennen in der ersten Reihe starten zu können ist ein Traum. Es könnte gerade nicht besser sein. Bezüglich Wetter für das Rennen lassen wir uns überraschen und nehmen was kommt», erläutert der routinierte Porsche-Werksfahrer abschließend.