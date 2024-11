Saisonfinale JuniorGP-WM 2024: Estoril springt ein

Das Saisonfinale der JuniorGP-Weltmeisterschaft 2024 wird vom 25. bis 27. November im portugiesischen Estoril stattfinden. Alvaro Carpe steht dort vor dem Gewinn seines nächsten Titels nach dem Red Bull Rookies Cup.

Nachdem das Saisonfinale der MotoGP-WM nach Barcelona verlegt wurde, werden auch die letzten Rennen der JuniorGP-Kategorie nicht in Valencia stattfinden. Die verheerenden Verwüstungen nach den Überschwemmungen machen eine Durchführung unmöglich.

Aus diesem Grund wurde das Saisonfinale nach Portugal verlegt.

Am 25. November werden auf dem Circuito do Estoril zunächst Testfahrten stattfinden. Einen Tag danach werden die Trainings und Qualifying-Sessions durchgeführt. Die letzten Saisonrennen der JuniorGP-Klasse, der Moto2-Europameisterschaft, des European Talent Cups und der Stock-Europameisterschaft werden dann am 27. November über die Bühne gehen.

Die Weltmeisterschaft 2024 in der JuniorGP-Klasse ist noch nicht entschieden. Vor den letzten beiden Rennen in Estoril liegt Alvaro Carpe (Husqvarna) 43 Zähler vor den punktegleichen Jesus Rios (KTM) und Maximo Quiles (Honda). Carpe konnte bereits den Red Bull Rookies Cup 2024 für sich entscheiden und wird am kommenden Wochenende in Barcelona mit einer Wildcard in der Moto3-WM für das KTM-Ajo-Team an den Start gehen.

Entschieden ist hingegen das Rennen um die Krone im European Talent Cup. Dort konnte sich der 14-jährige Carlos Cano den Gesamtsieg sichern.