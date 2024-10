Northern Talent Cup 2025: Jetzt bewerben!

Ab sofort ist das Bewerbungsportal für Interessierte am Northern Talent Cup, der Nachwuchsschule von DORNA, ADAC und Honda, geöffnet. Die Teilnehmerzahl ist auf 26 begrenzt.

Teams und Fahrer, die am Northern Talent Cup teilnehmen möchten, können sich jetzt für die Teilnahme an den Rennen 2025 bewerben. Die Anmeldung ist auf der Seite northerntalentcup.com bis zum 25. Dezember 2024 für alle offen, die ihren Platz auf der Road to MotoGP™ einnehmen möchten.

Die NTC-Rennen werden auf Honda NSF250 R-Maschinen und mit Pirelli-Reifen ausgetragen, wie bei ähnlichen Wettbewerben auf dem Weg zur MotoGP™, und bieten den Piloten der Zukunft die besten Voraussetzungen, um ihre Karriere voranzutreiben und ihr Talent unter Beweis zu stellen. «Aus den Reihen des NTC ergeben sich dann Möglichkeiten, auf dem Weg zur MotoGP™ weiter nach oben zu kommen», so die Planung der Verantwortlichen.

Die Teilnehmerzahl des NTC 2025 ist auf 26 begrenzt. Die Fahrer und Fahrerinnen müssen zwischen dem 1. Januar 2006 und dem 28. März 2011 geboren und vor der ersten Runde mindestens 14 Jahre alt sein. Fahrer und Fahrerinnen mit unterschiedlichem Rennhintergrund können sich bewerben, Rennstreckenerfahrung ist nicht erforderlich. Auch andere Zweiraddisziplinen können sich auf Asphalt als erfolgreich erweisen.

Alle Nationalitäten können sich bewerben, aber das NTC richtet sich an junge Fahrer aus ganz Nord- und Mitteleuropa. Wenn sich einzelne Fahrer bewerben, müssen sie auch einen Teamnamen wählen und einen Teammanager haben. Die Fahrer und Fahrerinnen müssen außerdem mindestens einen Mechaniker und einen Erziehungsberechtigten haben.

In jeder Team-Bewerbung sollte ein Team-Manager angegeben werden, welcher der Hauptansprechpartner für die Organisation ist. Das Team kann aus einem Fahrer und zwei Mechanikern bestehen. Mechaniker können auch Familienmitglieder oder Bekannte sein.

Termine NTC 2025

Bewerbungsbeginn: 15. Oktober 2024

Bewerbungsschluss: 25. Dezember 2024

Bestätigung der ausgewählten Fahrer: spätestens am 15. Januar 2025

Endgültige Anmeldung der ausgewählten Fahrer: spätestens bis zum 31. Januar 2025