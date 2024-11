Schlosser/Schmidt mit der Chance auf neue Rekorde

Seit 2021 ist Markus Schlosser der älteste Pilot, der eine Motorrad-WM für sich entscheiden konnte. In wenigen Tagen könnte sein Beifahrer Luca Schmidt in Estoril als jüngster seiner Zunft in die Rekordbücher eingehen.

Als er am 31. Oktober 2021 beim vorletzten Rennen der Seitenwagen-Weltmeisterschaft in Estoril mit seiner LCR Yamaha als Dritter über die Zielflagge preschte, hatte er nicht nur dem Angriff des jungen Briten Todd Ellis getrotzt, Markus Schlosser stand auch als ältester Titelträger fest. An diesem auch für den Schweizer Motorsport denkwürdigen Tag war er genau 49 Jahre und 280 Tage alt.

Am kommenden Wochenende hat der Eidgenosse auf derselben Rennstrecke in Portugal beim Finale der diesjährigen Weltmeisterschaft die Chance, eine neue Benchmark zu setzen. Am Samstag zählt Schlosser 52 Jahre und 290 Tage.

Aber nicht nur er, auch sein Beifahrer Luca Schmidt könnte in wenigen Tagen eine von Patrick Farrance gehaltenen Rekord auslöschen. Der Brite war an der Seite seines Landsmannes Tim Reeves erst 24 Jahre und 37 Tage alt, als sie sich 2007 im Titelkampf gegen die Finnen Pekka Päivärinta/Timo Karttiala und die Schweizern Markus Schlosser/Adolf Hänni behaupteten.

Sollte das eidgenössisch-deutsche Paar bereits im Sprintrennen am Samstag ihren Vorsprung auf Harry Payne/Kevin Rousseau vom Team Steinhausen Racing auf mehr als 26 Punkte ausbauen können, wäre Schmidt 21 Jahre und 130 Tage alt. Sollte der Gewinn des Championats erst im Hauptrennen am Sonntag erfolgen, würde es sich nur unwesentlich auf seine neue Bestmarke niederschlagen.

Schmidt, der mittlerweile seinen Lebensmittelpunkt nach Schleiz verlegt hat, kann am Wochenende auf die moralische Unterstützung des örtlichen Motorsportclubs zählen. Am Sonntag werden sich die Mitglieder in der Clubgaststätte «Seng» bei leckerem Essen, dem einen oder anderen Getränk sowie reichlich Motorsportgesprächen versammeln und ihrem Kollegen kräftig die Daumen drücken.

Zeitplan Estoril

Samstag, 9. November

09.00 Uhr Freies Training

11.35 Uhr Erstes Qualifying

13.25 Uhr Zweites Qualifying

Sonntag, 10. November

09.00 Uhr Warm-up

11.15 Uhr Sprintrennen (10 Runden)

15.10 Uhr Hauptrennen (17 Runden)

WM-Stand nach 10 von 12 Rennen

1. Markus Schlosser/Luca Schmidt (CH/D), 212 Punkte. 2. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), 205. 3. Sam Christie/Tom Christie (GB), 136. 4. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), 133. 5. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB), 114. 6. Kevin Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), 96. 7. Ted Peugeot/Vincent Peugeot, 84. 8. Lukas Wyssen/Ema Salmon (CH/F), 66. 9. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F), 57. 10. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), 52. 11. Sam Laidlow/Jack Laidlow (GB), 46. 12. Rupert Archer/Thomas Hofer (GB/CH), 37. 13. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F), 33. 14. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), 29. 15. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), 27. 16. Robb Biggs/Ferry Segers (GB/NL), 21. 17. Markus Venus/Ondrej Sedlacek (D/CZ), 17.