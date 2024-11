Estoril: Live-Stream - Fans kommen auf ihre Kosten

Beim Finale der Seitenwagen-WM geht es zwischen Markus Schlosser/Luca Schmidt und Harry Payne/Kevin Rousseau um den WM-Titel. Die Fans können die Rennen am Sonntag via Stream live dabei sein.

Wie bereits in den letzten Jahren fällt in der Seitenwagen-Weltmeisterschaft die Titelentscheidung am allerletzten Wochenende. Der Schweizer Markus Schlosser und sein deutscher Beifahrer Luca Schmidt (Gustoil Sidecar Racing) gehen mit einem knappen Vorsprung von sieben Punkten in die beiden Rennen auf dem 4,182 Kilometer langen Autódromo Fernanda Pires da Silva do Estoril, auf dem einige Jahre auch die MotoGP gastierte.

Mit dem britisch-französischen Duo Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing), lauert ein Team auf ihre Chance, die ebenso wie ihre Konkurrenten fünf der bisherigen zehn Läufe gewonnen hat. Alle anderen Paarungen haben längst alle Chancen auf die WM-Krone eingebüßt. Das führte sogar dazu, dass die Titelverteidiger Todd Ellis/Emmanuelle Clément die lange Anreise nach Portugal erst gar nicht auf sich genommen haben.

Auch, wenn lediglich zwölf Seitenwagenteams weder Kosten, noch Mühen gescheut haben, um beim Saisonabschluss an der Startlinie zu stehen, dürfen sich die Fans des Dreiradsports auf zwei spannende Rennen freuen. Wie schon während der Saison im Rahmen der Internationalen Deutschen Meisterschaft IDM wird es am Sonntag die Möglichkeit geben, das Sprintrennen über 10 Runden und das Hauptrennen (17 Runden) über einen Live-Stream zu verfolgen.

Zeitplan Estoril (Ortszeit)

Samstag, 9. November

09.00 Uhr Freies Training

11.35 Uhr Erstes Qualifying

13.25 Uhr Zweites Qualifying

Sonntag, 10. November

09.00 Uhr Warm-up

11.15 Uhr Sprintrennen (10 Runden)

15.10 Uhr Hauptrennen (17 Runden)

WM-Stand nach 10 von 12 Rennen

1. Markus Schlosser/Luca Schmidt (CH/D), 212 Punkte. 2. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), 205. 3. Sam Christie/Tom Christie (GB), 136. 4. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), 133. 5. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB), 114. 6. Kevin Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), 96. 7. Ted Peugeot/Vincent Peugeot, 84. 8. Lukas Wyssen/Ema Salmon (CH/F), 66. 9. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F), 57. 10. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), 52. 11. Sam Laidlow/Jack Laidlow (GB), 46. 12. Rupert Archer/Thomas Hofer (GB/CH), 37. 13. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F), 33. 14. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), 29. 15. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), 27. 16. Robb Biggs/Ferry Segers (GB/NL), 21. 17. Markus Venus/Ondrej Sedlacek (D/CZ), 17.