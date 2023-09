Joos-Mannschaft feiert Doppelsieg in Spielberg

Doppelsieg für das Team Joos by RACEmotion auf dem Red Bull Ring. Teameigner Michael Joos und Porsche-Routinier Christian Engelhart gewinnen den zweiten ADAC GT Masters-Lauf im älteren Porsche.

Von der Pole-Position zum Sieg: Michael Joos und Christian Engelhart gewinnen den zweiten ADAC GT Masters-Lauf auf dem Red Bull Ring im Porsche 911 GT3 R vom Team Joos by RACEmotion. Im älteren GT3 Porsche ließ das Duo die Konkurrenz hinter sich.

Finn Gehrsitz und Sven Müller belegen im neueren Joos Porsche die zweite Position. 1,802 Sekunden trennten die beiden Wagen am Rennende.

Petru Umbrarescu und Philip Ellis komplettieren im Haupt Racing Mercedes-AMG GT3 die Podestränge.

Vor dem Rennen begann Regen auf dem Kurs in Spielberg. Die Teilnehmer nahmen das Rennen auf Regenreifen auf. Aufgrund der Weitterungsbedingungen gab es zwei Einführungsrunden.

Weiteres Drama vor dem Rennstart: Bei Ralf Aron löste sich auf dem Weg ins Grid ein Rad, welches dann durch das Grid rollte. Doch nach der schnellen Reparatur des Haupt Racing Teams konnte der Este das Rennen aufnehmen.

In der Einführungsrunde steuerte Vortagessieger Bruno Spengler die Box an. Der Kanadier lies erneut Slicks aufziehen. Da kurz darauf mehr Regen einsetzte, griff Spengler in die Mottenkiste und hatte keine Chance und steuerte kurz darauf erneut die Box an.

Im Kampf um den letzten Podestplatz krachte es in der letzten Runde. Tabellenführer Salman Owega drehte Alain Valente um, der darauf auf Rang sieben zurückfiel. Owega bekam eine 15-Sekunden-Zeitstrafe und fiel dadurch auf Rang sechs zurück.

Ergebnis (Top 10):

1. Michael Joos/Christian Engelhart – Team Joos by RACEmotion – Porsche 911 GT3 R

2. Finn Gehrsitz/Sven Müller – Team Joos by RACEmotion – Porsche 911 GT3 R

3. Petru Umbrarescu/Philip Ellis – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

4. Jannes Fittje/Nico Menzel – Huber Motorsport – Porsche 911 GT3 R

5. Jonas Karklys/John Paul Southern Jr. – LIQUI MOLY Team Engstler – Audi R8 LMS GT3

6. Salman Owega/Elias Seppänen – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

7. Alain Valente/Ralf Aron – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

8. Benjamin Hites/Marco Mapelli – Grasser Racing Team – Lamborghini Hurácan GT3

9. Eduardo Coseteng/Ben Green – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

10. Maxime Oosten/Bruno Spengler – FK Performance – BMW M4 GT3