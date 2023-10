Team Joos by RACEmotion erneut mit zwei Porsche

Das Team Joos by RACEmotion setzt erneut zwei Porsche 911 GT3 R im ADAC GT Masters ein

Das Team Joos by RACEmotion setzt beim ADAC GT Masters-Finale in Hockenheim erneut einen zweiten Porsche 911 GT3 R ein. Michael Joos und Nico Bastian steuern das Fahrzeug im Twin Busch-Design.

Auch beim ADAC GT Masters-Saisonfinale auf dem Hockenheimring setzt das Team Joos by RACEmotion erneut zwei Porsche 911 GT3 R ein. Erstmals setzte der Rennstall beim letzten Rennwochenende auf dem Red Bull Ring den zweiten Porsche in der traditionsreichen GT3-Meisterschaft des ADAC ein.

Während die beiden Stammpiloten Finn Gehrsitz und Sven Müller erneut das Stammfahrzeug steuern, wird Teamchef Michael Joos – wie schon auf dem Red Bull Ring – ins Cockpit des zweiten Fahrzeugs steigen. Joos teilt sich den Porsche mit Nico Bastian, der in Hockenheim sein Comeback in der Rennserie feiern wird, nachdem er 2014 und 2015 bereits für ROWE Racing im ADAC GT Masters an den Start ging.

«Wir haben uns kurzfristig dafür entschieden, dass wir erneut das zweite Auto an den Start bringen», erläutert Michael Joos. «Gemeinsam mit dem ADAC GT Masters wollen wir bei unserem Heimrennen einen schönen Ausklang der 2023er Saison feiern. Zudem wollen wir nochmal ein positives Signal zur Zukunft der Rennserie aussenden und zeigen, dass wir an eine positive Zukunft der Meisterschaft glauben. Vielen Dank an meine Sponsoren, die diesen Start ermöglichen.»

Für Finn Gehrsitz und Sven Müller geht es in Hockenheim um den Titelkampf. Das Joos-Duo reist auf dem zweiten Tabellenrang zur ehemaligen Formel 1-Strecke im Norden von Baden-Württemberg. 20 Punkte fehlen den Piloten, die beim Saisonauftakt auf der Strecke ein Rennen gewinnen konnten, auf die Tabellenführer Salman Owega und Elias Seppänen.