Jos Verstappen: «Max wird falsch eingeschätzt»

​Im August 2024 sprach Adrian Newey über die Weltmeister Max Verstappen und Sebastian Vettel und fand, dass diese Ausnahmekönner verkannt werden. Jos Verstappen glaubt das ebenfalls.

Im Sommer 2024 war die Katze aus dem Sack: Adrian Newey geht zu Aston Martin. Im Podcast High Performance sprach der geniale Rennwagen-Designer danach über zwei seiner Wegbegleiter, Sebstian Vettel und Max Verstappen.

Newey: «Ich glaube, die Menschen haben nie ganz verstanden und wertgeschätzt, was Max Verstappen leistet, so wie sie das zuvor auch bei Sebastian Vettel nicht verstanden haben. Sie wurden beide in gewisser Art und Weise verteufelt.»

«Das mag auch an der britischen Medienlandschaft liegen, und wenn ich ehrlich bin, dann hat Sky da einen erheblichen Einfluss. Ihre Zuschauerschar ist international, aber die Art der Berichterstattung ist oft nationalistisch, und das kann einen grossen Einfluss haben.»

«Ich glaube, dass Max Verstappen noch immer unterschätzt wird. Es wird so getan, also sei sein Rennwagen bisweilen fast automatisch gefahren worden. Das stimmt natürlich nicht.»



«Die Wahrheit ist vielmehr, dass zu seinen überragenden Fähigkeiten als Rennfahrer gehört – neben dem puren Fahren hat er genug geistige Kapazität, um über Anderes nachzudenken. Was kann ich mit der Abstimmung machen? Wie kann ich das Beste aus den Reifen holen? Was können wir in Sachen Strategie tun? Und wenn er nicht sicher ist, dann spricht er mit seinem Renningenieur.»



«Die Art und Weise, wie herausragende Rennfahrer einen Grand Prix gewissermassen lesen können, das fasziniert mich bis heute. Fernando Alonso ist auch ein Pilot, der das kann, der also das pure Fahren abkoppelt vom Nachdenken, wie er sich verbessern kann.»



Die Formel-1-Landschaft hat sich inzwischen geändert: McLaren hat 2025 das beste Rennauto, Max Verstappen muss sich gewaltig strecken, um gute Ergebnisse einzufahren.



Dessen Vater Jos Verstappen (53) hat sich Gedanken darüber gemacht, wie Max in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Er sagt im Telegraaf über seinen Sohn: «Ich glaube, dass viele Menschen, vielleicht vor allem Engländer, ein falsches Bild von Max haben. Dass er ein Trottel sei oder so. Vielleicht liegt das auch an der heutigen Zeit mit den sozialen Medien. Aber damit kann ich mich überhaupt nicht identifizieren. Wenn ich mit meinem Sohn spreche, dann ist er wirklich noch derselbe Max wie vor zehn oder fünfzehn Jahren. Das finde ich auch sehr wichtig und schön. Darauf bin ich stolz.»







