Landgraf Motorsport gewinnt Titel im ADAC GT Masters

Elias Seppänen und Salman Owega sind die 2023er Meister im ADAC GT Masters. Landgaf Motorsport gelingt als erstes Team in der Serie die Titelverteidigung. Unfall bringt Titelentscheidung.

Der Titel im ADAC GT Masters geht an Elias Seppänen und Salman Owega. Das Duo sorgt für den Titelgewinn der Landgraf Motorsport-Mannschaft, womit das Team von Klaus Landgraf die erste Mannschaft in der 17-jährigen Historie des ADAC GT Masters ist, die den Titel in der traditionsreichen GT3-Meisterschaft des ADAC verteidigt. Den beiden Nachwuchsfahrer reicht der dritte Rang zum Titelgewinn.

Das Rennen endet mit einem Sieg von Ralf Aron und Alain Valente im Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3. Von der Pole-Position fuhren die beiden AMG-Piloten zu ihrem ersten Rennsieg in der Rennserie.

Razvan Umbrarescu und Maximilian Götz belegen im zweitem Haupt Mercedes die zweite Position.

Direkt am Start gab es Action auf dem Hockenheimring. Marco Mapelli, Maximilian Götz, Nico Bastian, Sven Müller und Eduardo Coseteng kollidierten auf der Start-Ziel-Geraden - das Aus für die Fahrzeuge von Grasser und Schubert Motorsport. Auch beide Porsche der Joos-Mannschaft mussten das Rennen aufgrund der Kollision aufgeben. Das Safety Car wurde auf den Kurs gerufen. Die endgültige Entscheidung im Titelkampf für das Landgraf-Team!