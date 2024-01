Paul Motorsport feiert Comeback im ADAC GT Masters

2024 feiert Paul Motorsport sein Comeback im ADAC GT Masters. Der Lamborghini-Rennstall absolvierte 2023 nur einen Gaststart in der Rennserie. Die Piloten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Via Social Media gab Paul Motorsport bekannt, dass das Team in diesem Jahr im ADAC GT Masters antreten wird. Für die sächsische Mannschaft wird es die Rückkehr in die Rennserie sein, nachdem im Vorjahr das Lamborghini-Team nur je ein Gaststart im ADAC GT Masters und dem GT World Challenge Europe Sprint Cup absolviert hatte.

Der Lamborghini-Rennstall aus Dresden ging 2022 nach dem Aus von T3 Motorsport in der zweiten Saisonhälfte der traditionsreichen GT3-Meisterschaft des ADAC an den Start und konnte in den verbleibenden Rennwochenenden mit Maximilian Paul und Werksfahrer Marco Mapelli vier Podestränge einfahren. 2023 machte das Team mit Paul und Youngster Simon Connor Primm einen Gaststart auf dem Nürburgring in der Rennserie und konnte dabei ein weiteres Podestergebnis einfahren.

Wer für die Mannschaft von Tobias und Maximilian Paul an den Start gehen wird, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Allerdings gilt Primm nach seinem Gaststart im Jahr 2023 und dem Gewinn der Junior-Wertung in der ADAC GT4 Germany als einer der aussichtsreichen Kandidaten für ein Cockpit im Lamborghini-Team.