Walkenhorst Motorsport startet auch im GT Masters

Neben dem Einsatz von je drei neuen Aston Martin Vantage GT3 auf der Nordschleife und in der GT World Challenge Europe plant Walkenhorst Motorsport den Einsatz von zwei der britischen GT-Boliden im ADAC GT Masters.

Ende November sorgte Walkenhorst Motorsport für einen Paukenschlag, als das Team aus dem niedersächsischen Melle den Wechsel zu Aston Martin bekanntgab. Die Zusammenarbeit sieht vor, dass der Walkenhorst-Rennstall als offizieller Race Partner von Aston Martin Racing in mehreren hochklassigen nationalen und internationalen Rennserien startet. Das niedersächsische Team erhält zudem eine umfangreiche Unterstützung seitens Aston Martin.

Seit vielen Jahren bildet der Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS einen gewichtigen Teil der Saisonplanung von Walkenhorst Motorsport. Nicht weniger als drei der neuen 2024er Aston Martin Vantage GT3 wird der Rennstall in diesem Jahr an den Start bringen. Tim Creswick, Mex Jansen und Ben Green werden für das Team im Bronze Cup starten. Zudem wird in der Pro-Klasse ein Fahrzeug von einer Werksfahrerbesetzung der britischen Marke pilotiert, die das Team zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. Abgerundet wird das Aufgebot in der SRO-Rennserie von einem dritten Wagen, der im Silver Cup an den Start geht.

«Auf unserem Silver Cup-Fahrzeug haben wir bislang zwei sehr schnelle Piloten», freut sich Niclas Königbauer, Managing Director Walkenhorst Motorsport. «Für den dritten Fahrerplatz haben wir derzeit einige Optionen und sind offen für potentielle Kandidaten, welche sich für das Auto empfehlen. Aber wir sind uns sicher, dass wir in der 2024er GT World Challenge Europe-Saison in allen drei Klassen um Topergebnisse kämpfen können!»

Erstmals wird Walkenhorst Motorsport zudem im ADAC GT Masters antreten. Derzeit plant die Mannschaft mit dem Einsatz von zwei Aston Martin Vantage GT3. Niclas Königbauer: «Das ADAC GT Masters war immer eine sehr interessante Rennserie für uns, mit der wir uns schon seit langer Zeit intensiv beschäftigen. Leider hatte es bislang noch nicht zu einem Programm von uns dort gereicht, aber nach den Anpassungen des ADAC an der Serie, ist das Interesse der Fahrer für ein Programm in der Rennserie förmlich explodiert. Auch wir verspüren eine große Nachfrage von interessierten Piloten und sind gerade dabei, unser bestmögliches Aufgebot für das ADAC GT Masters zusammenzustellen.»

Nach einer schwierigen Übergangssaison 2023 positionierte der ADAC die traditionsreiche GT3-Rennserie als Nachwuchsplattform der DTM, welches zu einem großen Interesse von Nachwuchsfahrern führt. Vor Weihnachten hatten die Mannschaften bereits mehr als 25 GT3-Boliden im ADAC GT Masters eingeschrieben. Das beste Nachwuchstalent in der „Road to DTM“-Förderung erhält einen Startplatz in der DTM-Saison 2025. Um den Fokus verstärkt auf talentierte Nachwuchspiloten und ambitionierte Gentlemanpiloten zu legen, sind Piloten mit Platinum-Einstufung nicht mehr startberechtigt.

Trotz dem ausgedehnten Programm in das ADAC GT Masters und die GT World Challenge Europe bleibt Walkenhorst Motorsport auch dem Langstreckensport auf der Nürburgring-Nordschleife treu, der motorsportlichen Heimat des Teams. Bis zu drei Aston Martin Vantage GT3 setzt das Team bei den Langstreckenrennen auf dem weltberühmten Kurs in der Eifel ein. Das 24-Stunden-Rennen im Juni ist dabei, mit den Crowdstrike 24 Hours of Spa, das Saisonhighlight der Mannschaft rund um Henry Walkenhorst, Jörg Breuer und Niclas Königbauer.

Auch auf der Nordschleife wird ein Fahrzeug mit Werksfahrern von Aston Martin in der Pro-Klasse an den Start gehen. Abgerundet wird das GT3-Programm auf der Nordschleife vom gewohnten Einsatz von aufstrebenden Nachwuchstalenten und ambitionierten Gentlemanfahrern in den GT3-Boliden des Teams. Auch für Permit-Piloten mit dem Hyundai i30N und GT4-Fahrer mit dem BMW M4 GT4 hat Walkenhorst Motorsport Fahrerplätze im Angebot.

«Seit Jahren ist unser großes Ziel, dass wir beim legendären 24h-Rennen auf dem Nürburgring den Gesamtsieg einfahren wollen», so Königbauer abschließend. «Wir sind zuversichtlich, dass wir mit dem Aston Martin Vantage GT3 und unserer großen Erfahrung auf der Nordschleife dafür das richtige Paket haben! Leider verkomplizieren die derzeitigen Geschehnisse um den Langstreckensport auf der Nordschleife die Saisonvorbereitung, aber wir sind zuversichtlich, dass sich die Zustände in Kürze geregelt haben.»