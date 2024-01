Thomas Neubauer wird offizieller Ferrari-Werksfahrer

Zuwachs für den Werksfahrerkader von Ferrari: Thomas Neubauer wird neuer Werksfahrer der legendären italienischen Marke. Im Vorjahr war Neubauer hauptsächlich in Fahrzeugen von Walkenhorst Motorsport aktiv.

Thomas Neubauer wurde als offizieller Ferrari-Fahrer für die Saison 2024 präsentiert. Der 24-jährige Franzose, der zuvor ein Star der Ferrari Challenge Trofeo Pirelli war und eine Ausgabe der Ferrari Finali Mondiali im Jahr 2022 gewann, hat sich in ein neues sportliches Abenteuer gestürzt und wird Werksfahrer für die Marke mit dem Cavallino Rampante.

Der am 8. Juni 1999 in Paris geborene Neubauer debütierte nach ersten Erfahrungen mit Karts und Formel Renault-Fahrzeugen 2019 in der Markenmeisterschaft des Herstellers aus Maranello und begann parallel dazu seine GT-Karriere sowohl bei Ferrari als auch bei anderen Marken, wobei er sich ab 2021 insbesondere auf Langstreckenrennen konzentrierte.

In der Ferrari Challenge Europe bestritt der Franzose in fünf Saisons 34 Rennen und wurde 2022 bei den Finali Mondiali Weltmeister in der Hauptklasse Trofeo Pirelli mit dem 488 Challenge Evo. Thomas Neubauer feierte auch Siege bei hochkarätigen Veranstaltungen des Unternehmens, darunter einen ersten Platz in Le Mans im Juni 2023, als die Serie das Rahmenrennen für die 24 Stunden der Le Mans war, das Spitzenrennen der FIA WEC, das der Ferrari 499P mit der Nummer 51 gewann.

In den letzten fünf Jahren wurde Neubauer zweimal Meister in der GT World Challenge Europe im Silver Cup, einen im Sprint Cup (2019) und den anderen im Endurance Cup (2022). Außerdem stand Neubauer bei den 24 Stunden von Dubai und den 24 Stunden vom Nürburgring in der SP10-Klasse ganz oben auf dem Podium. Der Franzose hat zweimal an den 24 Stunden von Le Mans (2021 und 2023) in der LMGTE Am teilgenommen, beide Male am Steuer eines Ferrari 488 GTE.

Thomas Neubauer: «Teil der Gruppe der offiziellen Ferrari-Fahrer zu sein, ist der Traum vieler Fahrer: Die Möglichkeit zu haben, für das tänzelnde Pferd anzutreten, ist eine Ehre und eine große Verantwortung für mich.»

«In den letzten Jahren hatte ich die Gelegenheit, das Ferrari-Universum durch die Teilnahme an der Markenmeisterschaft von innen kennen zu lernen. Viele meiner schönsten Erinnerungen aus den letzten Jahren sind mit der Ferrari Challenge und den Finali Mondiali in Imola 2022 verbunden, als ich den Titel in der Trofeo Pirelli gewann: Dieses Ziel in Italien vor einem so leidenschaftlichen Motorsportpublikum zu erreichen, war ein Nervenkitzel, den ich nie vergessen werde.»

«Ich möchte noch ein weiteres besonderes Erlebnis in meiner Karriere erwähnen: den Sieg beim Ferrari Challenge-Rennen in Le Mans im Jahr 2023, im Vorfeld des 24-Stunden-Rennens zum hundertjährigen Jubiläum. Das war eine besondere Leistung: 10 Jahre zuvor war ich mit meinem Vater in Le Mans, um mir das berühmteste Langstreckenrennen der Welt anzusehen. Bei dieser Gelegenheit beschloss ich, Berufsfahrer zu werden, und so war es für mich ein bedeutender Moment, vor einem so großen Publikum auf der obersten Stufe des Siegerpodests in der Ferrari-Einzelmarathon-Serie zu stehen.»

«Jetzt schlagen wir eine neue Seite in diesem Sport auf. Ich habe große Hoffnungen und ein Ziel: viele Triumphe mit Ferrari zu erreichen. Mein größter Traum? In der Zukunft würde ich gerne die 24 Stunden von Le Mans am Steuer eines Rennwagens des Tänzelnden Pferdes gewinnen und eine Leistung vollbringen, die in die Geschichte des Motorsports eingehen wird.»

Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti: «Wir freuen uns, mit Thomas einen Fahrer in unserer Familie willkommen zu heißen, der sowohl in der Ferrari Challenge – wo er 2022 zum Weltmeister gekürt wurde – als auch im Langstreckensport einige wichtige Triumphe und Erfolge verbuchen konnte und sich auch in diesem Bereich als Talent mit großem Potenzial erwiesen hat. Wir sind zuversichtlich, dass Thomas, wenn er Teil der Gruppe der offiziellen Fahrer wird, einen wichtigen Beitrag zur Erreichung unserer ehrgeizigen Ziele leisten wird.»