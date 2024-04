Landgraf-Sieg nach Schumacher-Drama in Oschersleben

Elias Seppänen und Tom Kalender gewinnen den zweiten Lauf des ADAC GT Masters in Oschersleben. David Schumacher führte die erste Rennhälfte an, ehe er den Haupt Racing Team Mercedes abstellen musste.

Vorjahresmeister Elias Seppänen gewinnt mit dem Debütanten Tom Kalender - welcher der jüngste Fahrer in der Geschichte des ADAC GT Masters ist - den zweiten Wertungslauf der traditionsreichen GT3-Serie in der Motorsport Arena Oschersleben. Das Duo setzt sich vom zweiten Startplatz durch und fuhr in der zweiten Rennhälfte zu einem überlegenen Sieg.

Rang zwei geht an den Haupt Racing Team Mercedes von Finn Wiebelhaus und Jannes Fittje. Die beiden Mercedes trennten am Rennende Sekunden.

Die Podestränge komplettiert der Joos Sportwagentechnik Porsche der Zwillingsbrüder Johannes und Michael Kapfinger. Der 911 GT3 R der bayrischen Zwillinge kämpfte sich vom zehnten Startplatz zum Podestergebnis.

Dramatisch wurd es zur Öffnung des Boxenstoppfensters! David Schumacher führte das Rennen in der ersten Rennhälfte an, doch wenige Momente vor seine Einfahrt in die Boxengasse wurde der Mercedes-AMG GT3 vom Haupt Racing Team langsam und der Sohn von Ralf Schumacher musste den Wagen in der Box abstellen!

Ergebnis (Top 10):

1. Elias Seppänen/Tom Kalender – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

2. Jannes Fittje/Finn Wiebelhaus – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

3. Johannes Kapfinger/Michael Kapfinger – Team Joos Sportwagentechnik – Porsche 911 GT3 R

4. Maxime Oosten/Leon Köhler – FK Performance – BMW M4 GT3

5. Tim Zimmermann/Benjamin Hites – Grasser Racing Team – Lamborghini Hurácan GT3

6. Alain Valente/Jean-Luc D´Auria – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

7. Mike David Ortmann/Denis Bulatov – Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage GT3

8. Alexander Schwarzer/Alexander Fach – Fach Auto Tech – Porsche 911 GT3 R

9. Kwanda Mokoena/Max Reis – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

10. Simon Connor Primm/Jonas Greif – Paul Motorsport – Lamborghini Hurácan GT3