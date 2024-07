GT Masters: Haupt Racing Team repariert Feuerschaden!

Nach dem erschreckend aussehenden Feuerunfall im ersten ADAC GT Masters-Rennen auf dem Nürburgring ist der Mercedes von Jannes Fittje und Finn Wiebelhaus nach einer Nachtschicht vom Haupt Racing Team einsatzbereit.

Es war der Schock im Samstagsrennen des ADAC GT Masters auf dem Nürburgring: Der Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 von Finn Wiebelhaus und Jannes Fittje fing beim ersten Pflichtboxenstopp Feuer. Die Tankkanne kippte beim Tanken um und der Treibstoff lief aus und entzündete sich am heißen Auspuff.

Doch bereits früh gab es Entwarnung der Mannschaft aus Drees: Es gab keine Verletzten bei dem erschreckend aussehenden Feuerunfall!

Nach einer Nachtschicht ist das Fahrzeug wieder einsatzbereit. Gegen 8:00 Uhr morgens kam das Fahrzeug wieder an der Rennstrecke an, nachdem der Bolide im Teamsitz in Drees repariert wurde.