David Schumacher feiert Debütsieg im ADAC GT Masters

David Schumacher feiert seinen ersten Gesamtsieg im GT3-Sport. Gemeinsam mit Salman Owega gewinnt er den ersten Lauf des ADAC GT Masters auf dem Nürburgring. Führungswechsel erst in vorletzter Runde.

Erster Saisonsieg für Salman Owega und David Schumacher im ADAC GT Masters! Im Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 siegen der amtierende Meister und der letztjährige DTM-Pilot am Steuer des Mercedes-AMG GT3. Erst in der vorletzten Runde schob sich Owega an die Spitze des Feldes.

Rang zwei geht an Tom Kalender und Elias Seppänen im Landgraf Motorsport Mercedes. 2,271 Sekunden trennten die Mercedes-AMG GT3 am Rennende.

Marcel Marchewicz und Julian Hanses komplettieren im Schnitzelalm Racing Mercedes die Podestränge, nachdem sich Marchewicz in der letzten Runde am FK Performance Motorsport BMW M4 GT3 vorbeischob. In der Anfahrt zur letzten Kurve passierte Marchewicz Leon Köhler, der nach einem kleinen Rutscher Boden verlor.

Das Rennen begann mit einer rund halbstündigen Verzögerung. In der Einführungsrunde schlug Jay Mo Härtling im Schnitzelalm Racing Mercedes-AMG GT3 heftig in die Barriere ein und sorgte für Verzögerung, da er die Leitschienen stark beschädigte.

Am Ende der zweiten Rennrunde wurde das Safety Car kurz auf den Kurs gerufen. Die Sportwarte mussten ein Trümmerteil von der Strecke bergen.

Dramatische Momente beim Pflichtboxenstopp von Finn Wiebelhaus und Jannes Fittje. Der Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 fing nach einem Fehler beim Nachtanken Feuer. Aufnahmen aus der Rennübertragung zeigen, dass die Tankkanne beim Tanken umkippte und danach Benzin auslief, welches sich am heißen Auspuff entzündete.

Kurz nach dem ersten Boxenstoppfenster wurde das Rennen erneut kurz per Full Course Yellow neutralisiert, um weitere Trümmerteile zu bergen.

Rund fünf Minuten vor Rennende traf Kwanda Mokoena im Haupt Racing Team Mercedes Jonas Greif im Paul Motorsport Lamborghini und drehe den Dresdener um.

Ergebnis ADAC GT Masters Nürburgring Rennen 1 (Top 10):

1. Salman Owega/David Schumacher – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

2. Tom Kalender/Elias Seppänen – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

3. Marcel Marchewicz/Julian Hanses – Schnitzelalm Racing – Mercedes-AMG GT3

4. Leon Köhler/Maxime Oosten – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

5. Tim Zimmermann/Benjamin Hites – Grasser Racing Team – Lamborghini Hurácan GT3

6. Johannes Kapfinger/Michael Kapfinger – Team Joos by Twin Busch – Porsche 911 GT3 R

7. Juliano Holzem/Sandor Holzem – Land-Motorsport – Audi R8 LMS GT3

8. Alexander Schwarzer/Alexander Fach – Fach Auto Tech – Porsche 911 GT3 R

9. Mike David Ortmann/Denis Bulatov – Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage GT3

10. Jonas Greif/Simon Connor Primm – Paul Motorsport – Lamborghini Hurácan GT3