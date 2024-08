ADAC GT Masters: Fahrerwechsel im Grasser Racing Team

Fahrerwechsel im Grasser Racing Team vor dem ADAC GT Masters-Rennwochenende in Spa-Francorchamps. Gerhard Tweraser ersetzt Jannik Julius-Bernhart. Der Österreicher startet mit Taylor Hagler.

Fahrerwechsel beim Grasser Racing Team im ADAC GT Masters. Gerhard Tweraser wird anstelle von Jannik Julius-Bernhart im österreichischen Lamborghini-Team ersetzten. Tweraser wird gemeinsam mit Taylor Hagler den Lamborghini Huracán GT3 mit der Startnummer #19 steuern.

Die Zusammenarbeit zwischen Julius-Bernhart und dem Grasser Racing Team endete vor dem Gastspiel in Belgien, wie das Team SPEEDWEEK mitteilte.

Tweraser fuhr bereits in Zandvoort für das Team im ADAC GT Masters, als er Taylor Hagler ersetzte, die aufgrund einer Terminüberschneidung nicht in den Niederlanden an den Start gehen konnte.