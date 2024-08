WINWARD Racing gewinnt zweiten Magny Cours-Thriller

Hochspannendes zweites Rennen des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Magny Cours. Lucas Auer und Maro Engel gewinnen das Rennen in der Mamba von WINWARD Racing nach spannendem Duell.

Sieg für die MANN-FILTER-Mamba im zweiten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Magny Cours. Lucas Auer und Maro Engel fahren vom dritten Startplatz zum Sieg auf dem ehemaligen französischen Grand Prix-Kurs. Die beiden Mercedes-AMG-Werksfahrer verkürzen damit den Rückstand auf Weerts und Vanthoor in der Meisterschaft auf zwei Punkte.

Die beiden BMW-Werksfahrer Dries Vanthoor und Charles Weerts belegen im WRT BMW M4 GT3 die zweite Position. 0,563 Sekunden fehlten am Rennende auf den siegreichen Mercedes-AMG.

Jules Gounon und Maximilian Götz komplettieren im Boutsen VDS Mercedes-AMG GT3 die Top 3-Positionen. Während Gounon das Fahrzeug in Führung übergab, verlor Götz diese und handelte sich zudem mehr als 10-Sekunden-Rückstand einhandelte.

Bereits vor dem Start ins Rennen gab es Drama beim 24h Spa-Sieger Mattia Drudi. Der Comtoyou Racing Aston Martin steckte im Rückwärtsgang und blieb so im Grid stehen. Damit waren drei der vier Comtoyou Aston Martin schon vor dem Rennstart raus, da die Fahrzeuge mit den Startnummer #12 und #21 nach der Kollision im Qualifying nicht starten konnten.

Bereits nach wenigen Kurven wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen. In der ersten Kurve kollidierten Konsta Lappalainen und Max Hofer. Der Engstler Audi von Hofer drehte sich im Kiesbett, konnte aber die Fahrt fortsetzen. Lappalainen schleppte sich mit einem Reifenschaden in die Box. In der dritten Kurve schlug daraufhin Ivan Klymenko heftig in die Barriere ein. Der Ukrainer konnte daraufhin das Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Magny Cours Rennen 2 (Top 10):

1. Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

2. Dries Vanthoor/Charles Weerts – WRT – BMW M4 GT3

3. Maximilian Götz/Jules Gounon – Boutsen VDS – Mercedes-AMG GT3

4. Lorenzo Patrese/Lorenzo Ferrari – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3

5. Benjamin Goethe/Tom Gamble – Garage 59 – McLaren 720S GT3

6. Ricardo Feller/Alex Arkin Aka – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3

7. Lucas Legeret/Simon Gachet – CSA Racing – Audi R8 LMS GT3

8. Giacomo Altoè/Thierry Vermeulen – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

9. Thomas Fleming/Eliseo Donno - AF Corse - Ferrari 296 GT3

10. Christopher Haase/Simon Reicher – Eastalent Racing – Audi R8 LMS GT3