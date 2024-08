Jules Gounon fährt auf Pole-Position in Magny Cours

Jules Gounon auf der Pole in Magny Cours

Jules Gounon fährt im Boutsen VDS Mercedes-AMG GT3 auf die Pole-Position im GT World Challenhe Europe Sprint Cup. Die zehnminütige Sitzung wurde von zwei roten Flaggen zerstückelt.

Boutsen VDS schlägt nach einem schwierigen Samstag zurück - Jules Gounon fuhr im Mercedes-AMG GT3 des belgischen Teams auf die Pole-Position für den zweiten GT World Challenge Europe Sprint Cup-Lauf in Magny Cours. Der in Andorra lebende Franzose umrunde den Kurs in 1:35.537 Minuten.

Rang zwei geht an McLaren-Werksfahrer Tom Gamble. 0,135 Sekunden fehlten dem Briten im Garage59 McLaren 720S GT3.

Maro Engel komplettiert in der MANN-FILTER-Mamba von WINWARD Racing die Top 3-Positionen.

Nach 2 Minuten und 15 Sekunden wurde die Sitzung unterbrochen, da Dante Rappange und Matisse Lismont mit ihren Comtoyou Racing Aston Martin in der vorletzten Kurve kollidierten und neben der Strecke stehen blieben.

Vier Minuten nach dem Restart gab es die nächste rote Flagge. Stephane Denoural drehte sich im Schumacher CLRT Porsche 911 GT3 R in Kurve drei ins Kiesbett und musste geborgen werden.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Magny Cours Qualifying 2 (Top 10):

1. Maximilian Götz/Jules Gounon – Boutsen VDS – Mercedes-AMG GT3

2. Benjamin Goethe/Tom Gamble – Garage 59 – McLaren 720S GT3

3. Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

4. Luca Engstler/Max Hofer – LIQUI MOLY Team Engstler – Audi R8 LMS GT3

5. Ben Green/Konsta Lappalainen – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

6. Nicolas Baert/Mattia Drudi - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

7. Giacomo Altoè/Thierry Vermeulen – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

8. Dries Vanthoor/Charles Weerts – WRT – BMW M4 GT3

9. Marcus Paverud/Ivan Klymenko - Sainteloc Racing - Audi R8 LMS GT3

10. Lorenzo Patrese/Lorenzo Ferrari – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3