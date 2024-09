Wolf Power Racing steigt ins ADAC GT Masters ein

Wolf Power Racing aus der Schweiz bestreitet die verbleibenden ADAC GT Masters-Events auf dem Red Bull Ring und in Hockenheim. Rennstall bringt einen Audi R8 LMS GT3 an den Start. Details werden später präsentiert.

Via Instagram gab Wolf Power Racing bekannt, bei den verbleibenden ADAC GT Masters-Rennen auf dem Red Bull Ring und in Hockenheim an den Start zu gehen. Das Team aus der Schweiz wird einen Audi R8 LMS GT3 an den Start bringen.

Details zum Programm wird der Rennstall zu einem späteren Zeitpunkt bestätigen, doch auf dem Fahrzeug sind bereits die Namen von Florian Blatter und Leo Pichler erkennbar. Der Schweizer Blatter sammelte bislang Rennerfahrung in der GT Winter Series und dem GTC Race. Pichler ist bereits Laufsieger in der ADAC GT4 Germany und fährt in diesem Jahr hauptsächlich in der GT4 European Series.

In den vergangenen Jahren war Wolf Power Racing hauptsächlich im TCR-Sport aktiv, kennt den Audi R8 LMS GT3 aber durch den technischen Support von Berthold Gruhn in der STT.