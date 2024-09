Erste Pole-Position für Ferrari im GT Masters 2024

Erstmals in der diesjährigen ADAC GT Masters-Saison steht der Emil Frey Racing Ferrari auf dem besten Startplatz. Jean-Luc D´Auria fuhr im Ferrari 296 GT3 in Spa-Francorchamps auf Rang eins.

Ferrari-Pole in Belgien! Jean-Luc D´Auria umrundete den Kurs im Ferrari 296 GT3 in 2:16.423 Minuten. Für das schweizer Team ist es die erste Pole-Position in der diesjährigen Saison.

Auf Rang zwei folgt der Walkenhorst Motorsport Aston Martin von Nico Hantke. Dem Youngster fehlten nur 0,047 Sekunden auf der Ardennenachterbahn auf die Bestzeit.

Tabellenführer Tom Kalender komplettiert die Top 3-Positionen.

Fünf Minuten vor Sitzungsende wurde die Sitzung mit der Roten Flagge unterbrochen. Eduardo Coseteng schlug im FK Performance Motorsport BMW M4 GT3 am Ausgang der Blanchimont ein.

Ergebnis ADAC GT Masters Spa-Francorchamps Qualifying 2 (Top 10):

1. Alain Valente/Jean-Luc D´Auria – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

2. Chandler Hull/Nico Hantke – Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage GT3

3. Elias Seppänen/Tom Kalender – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

4. Denis Bulatov/Mike David Ortmann – Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage GT3

5. Maxime Oosten/Leon Köhler – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

6. Taylor Hagler/Gerhard Tweraser – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

7. Benjamin Hites/Tim Zimmermann – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

8. Jannes Fittje/Finn Wiebelhaus – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

9. Sandro Holzem/Juliano Holzen – Land-Motorsport – Audi R8 LMS GT3

10. Michael Kapfinger/Johannes Kapfinger – Team Joos by TwinBusch – Porsche 911 GT3 R