GT Masters: Strafe für Kapfinger nach Haupt-Unfall

Johannes Kapfinger wurde aufgrund des Unfalls mit Hubert Haupt im zweiten ADAC GT Masters-Lauf auf dem Red Bull Ring bestraft. Der Porsche-Pilot bekam im Nachgang eine 15-Sekunden-Zeitstrafe.

Es war der Schock im zweiten ADAC GT Masters-Lauf auf dem Red Bull Ring. Nach einem Treffer von Johannes Kapfinger schlug Hubert Haupt mit seinem Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 heftig in die Leitschiene ein. Der Mercedes-AMG GT3 wurde bei dem Unfall heftig beschädigt. Haupt ist nach dem Unfall in Ordnung, wurde aber zur genaueren Untersuchung in die Klinik gebracht.

Die Stewards untersuchten den Zwischenfall und befanden den Porsche-Piloten als Schuldigen und bestraften ihn mit einer Zeitstrafe. Durch die zusätzlichen 15 Sekunden fiel der Porsche der Kapfinger-Zwillinge Johannes und Michael vom sechsten Rang auf die achte Position zurück.

Kapfinger gab bei den Stewards an, dass er vom Bremspunkt von Hubert Haupt überrascht wurde. Die Stewards gaben dem Team Joos by Twin Busch-Piloten die Schuld, da er das rechte Heck des Mercedes-AMG mit seiner linken Front traf. Die Zeitstrafe von 15 Sekunden ist gleichbedeutend mit drei Penalty Laps.