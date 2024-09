Tim Zimmermann befindet sich auf Weg der Besserung

Tim Zimmermann befindet sich nach dem heftigen Unfall bei Taxifahrten auf dem Red Bull Ring auf dem Weg der Besserung. Der Grasser Racing Team-Pilot erlitt bei dem Einschlag mit einem Serienauto eine Gehirnerschütterung.

Es war ein großer Schock am Samstag zur Mittagszeit auf dem Red Bull Ring. Bei Taxifahrten verunfallte ADAC GT Masters-Pilot Tim Zimmermann mit hohem Tempo vor der dritten Kurve. Nach einem technischen Defekt schlug der Grasser Racing Team-Pilot mit einem Straßenfahrzeug von Lamborghini heftig in die Barriere ein.

Der ehemalige DTM-Pilot Pierre Kaffer ersetzte Zimmermann im Fahrzeug vom Grasser Racing Team, nachdem er zunächst als Besucher angereist war.

Sowohl Zimmermann als auch der Taxigast konnten den Wagen zunächst aus eigener Kraft verlassen, doch beide wurden zur Untersuchung ins Medical Center gebracht. Doch aus dem Medical Center wurde der erfahrene ADAC GT Masters-Fahrer direkt in die Klinik gebracht, wo eine Gehirnerschütterung diagnostiziert wurde. Zudem blutete er aus Wunden an seinem Kopf.

«Ich habe die Nacht im Krankenhaus verbracht, um mich untersuchen zu lassen, aber heute geht es mir viel besser und ich sollte bald entlassen werden», so Zimmermann in den sozialen Netzwerken.

Zimmermann wird in den kommenden Wochen alles dafür tun, dass er beim Saisonfinale in Hockenheim wieder an den Start gehen kann.