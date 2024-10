2024er ADAC GT Masters-Meister siegen im Finale

Elias Seppänen und Tom Kalender gewinnen den letzten Saisonlauf des ADAC GT Masters in Hockenheim. Perfekter Saisonabschluss für das Meisterteam. FK Performance Motorsport sicher sich Vizemeisterschaft.

Die Titelträger siegen erneut: Tom Kalender und Elias Seppänen gewinnen den zweiten Lauf des ADAC GT Masters beim Saisonfinale auf dem Hockenheimring.

Rang zwei geht an den FK Performance Motorsport BMW M4 GT3 von Maxime Oosten und Leon Köhler. Das FK Performance Motorsport-Duo sichert sich damit die Vizemeisterschaft im ADAC GT Masters.

Jean-Luc D´Auria und Alain Valente belegen im Emil Frey Racing Ferrari die dritte Position.

Direkt nach seinem Boxenstoppfenster blieb Gerhard Tweraser am Ausgang der Haarnadelkurve stehen. Um ihn zu bergen, wurde eine kurze Full Course Yellow-Phase ausgerufen.

In der letzten Runde flog Alexander Schwarzer auf dem Weg zum Pro-Am-Klassensieg in der Sachskurve ab und schlug heftig in die Barriere ein. Schwarzer konnte den Boliden unverletzt verlassen.

Ergebnis ADAC GT Masters Hockenheimring Rennen 2 (Top 10):

1. Tom Kalender/Elias Seppänen – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

2. Maxime Oosten/Leon Köhler – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

3. Jean-Luc D´Auria/Alain Valente – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

4. Juliano Holzem/Sandro Holzem – Land-Motorsport – Audi R8 LMS GT3

5. Tim Zimmermann/Benjamin Hites – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

6. Finn Wiebelhaus/Jannes Fittje – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

7. Salman Owega/David Schumacher – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

8. Johannes Kapfinger/Michael Kapfinger – Team Joos by TwinBusch – Porsche 911 GT3 R

9. Denis Bulatov/Mike David Ortmann – Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage GT3

10. Max Reis/Kwanda Mokoena – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3