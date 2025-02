Talent Szymon Ladniak steigt in ADAC GT Masters ein

Das polnische Talent Szymin Ladniak steigt in das ADAC GT Masters ein. In der traditionsreichen GT3-Serie wird er mit einem Lamborghini Huracán GT3 vom LIQUI MOLY Team Engstler starten.

Am Montag gab das LIQUI MOLY Team Engstler bekannt, zwei Lamborghini Huracán GT3 im ADAC GT Masters einzusetzen. Nun gab der Rennstall via Social Media den ersten Piloten bekannt.

Der Pole Szymon Ladniak wird für die Engstler-Mannschaft im ADAC GT Masters antreten. Der 22-jährige Pole wird dabei sein Renndebüt im GT3-Sport feiern. Bei Testfahrten konnte Ladniak bereits erste Erfahrungen am Steuer von GT3-Boliden sammeln.

Die Zusammenarbeit zwischen Szymon Ladniak und dem LIQUI MOLY Team Engstler wird in diesem Jahr in das vierte Jahr gehen. Der Pole fuhr für das Team bereits in der ADAC TCR Germany und in der Ferrari Challenge. In seiner Karriere konnte Ladniak bereits einiges an Erfahrung auf der ADAC-Plattform sammeln. Bevor er 2020 den Einstieg in die ADAC TCR Germany schaffte - wo er zunächst mit einem anderen Team antrat - fuhr er im Renualt Clio Cup Central Europe, der im Rahmenprogramm des ADAC GT Masters ausgefahren wurde.