Engstler Motorsport wechselt zu Lamborghini

Markenwechsel im LIQUI MOLY Team Engstler. Nach zwei Jahren mit dem Audi R8 LMS GT3 evo II im ADAC GT Masters setzt das Team von Franz Engstler zukünftig auf den Lamborghini Huracán GT3 EVO2.

Es ist nun bereits das dritte Jahr in Folge, in dem das LIQUI MOLY Team Engstler im rot-weiß-blauen Design in den GT-Serien des ADAC an den Start geht. Nach 2 Jahren im Audi R8 LMS GT3 evo II steigt das Team in der 2025 Saison auf den Lamborghini Huracán GT3 EVO2 um. Für das Team ist das Auto zwar neu, das Design dürfte den Motorsport Fans jedoch bekannt sein, denn der Rennbolide geht 2025 im letztjährigen DTM-Design von Luca Engstler an den Start.

Als Pilot des LIQUI MOLY – Mountain Wolf Lamborghinis gewann das Eigengewächs unter dem Support vom Grasser Racing Team im vergangenen Jahr zwei DTM-Rennen und konnte in Summe drei Podiumsplätze einfahren. Nun will Luca auch in diesem Jahr wieder mit dem Team um Gottfried Grasser in der renommierten GT3-Rennserie angreifen. Details zum DTM-Programm von Luca Engstler im Grasser Racing Team erfahrt ihr bei SPEEDWEEK.

In den Jahren 2022 und 2023 absolvierte Luca als Audi Werksfahrer nach vielen Jahren in der TCR seine ersten Jahre im GT3-Sport. Im vergangenen Jahr dann der erfolgreiche Wechsel in das Lamborghini Juniorprogramm, was nun den Abschluss seines Werksvertrages zur Folge hatte.

Nur ein Jahr nach dem Wechsel von Luca Engstler, entschied sich nun auch das Team Engstler dafür, künftig mit einem Lamborghini Huracán GT3 EVO2 an den Start zu gehen. Einen Schritt, welches das Team von Franz Engstler schon länger im Blick hatte.

Franz Engstler, CEO: «Ich freue mich, dass der Winterschlaf nun endlich vorbei ist und wir voll motiviert mit einem super Motorsport Programm in die Saison 2025 starten können. Mit der erfolgreichen Saison 2024 waren wir sehr zufrieden, wollen aber 2025 einen draufsetzen. Mit den ADAC GT Masters und der DTM sind wir in den besten Rennserien Europas vertreten und können mit unserem langjährigen und engen Partner LIQUI MOLY hoffentlich unser Potential beweisen. Ich bin stolz, dass wir dieses Jahr auch in den GT Masters mit zwei Lamborghini GT3 vertreten sind. In der DTM haben wir mit Luca und seinen zwei Siegen die Messlatte extrem hochgelegt, deswegen bin ich super happy, dass wir auch die so erfolgreiche Kooperation mit dem Grasser Racing Team und LIQUI MOLY weiterführen können. Für Luca freue ich mich natürlich sehr! Ich bin wirklich stolz auf das, was er bisher geleistet hat und dass seine harte Arbeit und sein Ehrgeiz nun belohnt wurden. Ich bin sicher, dass er noch ganz viel erreichen wird in seiner Zukunft und ich freue mich gewaltig, ihn auf diesem Weg zu begleiten. Auch als Team werden wir alles daransetzen, an den großen Erfolgen aus dem letzten Jahr anzuknüpfen und gebündelte Maximalpower in unsere Projekte zu stecken. Ich freue mich schon auf unsere treuen Fans und Kunden von LIQUI MOLY die uns über so viele Jahre an der Rennstrecke unterstützt haben und uns diesen großartigen Motorsport ermöglichen. Sicher ist, wir geben Alles!»

Mit in Summe sechs Rennwochenenden sind die ADAC GT Masters lediglich viermal im Rahmenprogramm der DTM vertreten. Der Saisonstart erfolgt in diesem Jahr außerdem erst Ende Mai anstatt wie üblich in den letzten Aprilwochen. Anders zur DTM, werden in den ADAC GT Masters, wie im letzten Jahr erprobt, 3 der 6 Rennwochenenden im Endurance-Format austragen. Im Gegensatz zu den Sprintrennen, sind hier neben dem Fahrerwechsel auch Reifenwechsel und Nachtanken Teil des Renngeschehens.