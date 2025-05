Erneuter Porsche-Sieg im Regen des Lausitzrings

Razoon – more than racing krönt das Debüt im ADAC GT Masters mit einem zweiten Sieg beim Saisonauftakt auf dem Lausitzring. Simon Birch und Leo Pichler lassen sich dabei auch nicht von Regen aufhalten.

Razoon - more than racing gewinnt auch das zweite Rennen des ADAC GT Masters auf dem Lausitzring. Simon Birch und Leo Pichler wiederholen den Sieg aus dem Samstagsrennen im Regen von Sonntag. Das Porsche-Duo nahm das Rennen vom fünften Startplatz auf. Mit dem zweiten Sieg baut das Duo die Tabellenführung aus.

Rang zwei geht an den SCHERER SPORT PHX Audi von Denis Bulatov und Nico Hantke. Dem Duo fehlten am Rennende 8,699 Sekunden auf den siegreichen Porsche der österreichischen Mannschaft.

Jannes Fittje und Moritz Wiskirchen komplettieren im SR Motorsport by Schnitzelalm Mercedes-AMG GT3 die Podestränge.

Während der Startaufstellung zum zweiten Rennen öffnete der Himmel seine Schleusen und es begann zu regnen in der Lausitz. Die Startfahrer mussten sich im Rennen schnell an die neuen Gegebenheiten gewöhnen, da sie an diesem Wochenende noch nicht auf einem nassen Kurs unterwegs waren.

Direkt in der ersren Kurve kollidierten Niklas Kalus und Salman Owega in den beiden Haupt Racing Team Ford Mustang, die das Rennen von den ersten beiden Plätzen aufnahmen. Auch Simon Birch wurde in eine Kollision mit Simon Connor Primm verwickelt, Primm musste den Paul Motorsport Lanborghini mit Beschädigung abstellen, nachdem auch Sandro Holzem auch den Lamborghini traf. Birch war zudem auch in das Tête-à-Tête der beiden Mustang verwickelt.

Zudem nahm der Regen immer weiter zu, so dass es zu einigen Ausrutschtern kam. In der zweiten Runde flogen Julian Hanses und Simon Birch in Führung liegend in Kurve sieben ab, wo nach dem Defekt des Paul Lamborghinis eine Betriebsmittelspur lag. Das Rennen wurde wegen der Betriebsmittelspur auf dem Kurs unterbrochen.

Nach rund einer halbstündigen Unterbrechung wurde das Rennen schlussendlich mit zwei Runden hinterm Safety Car fortgesetzt.

Doch auch nach dem Restart mussten die Piloten aus dem ADAC GT Masters mit den widrigen Witterungsbedingungen kämpfen und es gab einige Ausrutscher neben den Asphalt in der Lausitz.

Drama für die Polesetter Niklas Kalus und Max Reis. Beim ersten Pflichtboxenstopp erfolgte das Aus für das Fahrerduo im Haupt Racing Team Ford. Nach dem Pflichtboxenstopp konnte Reis das Rennen nicht fortsetzen, da es einen technischen Defekt mit dem vorgeschriebenen Regenlicht gab. Während dem Boxenstopp konnten die Mechaniker den Defekt nicht reparieren, so dass das Team den Wagen abstellen musste.

Kurz nach dem ersten Pflichboxenstopp verlor Spitzenreiter Moritz Wiskirchen in Kurve sieben die Kontrolle über den SR Motorsport by Schnitzelalm Mercedes-AMG GT3 und rutschte durch das Kiesbett. Der Youngster verlor einen Platz und konnte das Rennen fortsetzen. Fast zeitgleich rutschte Szymon Ladniak im Engstler Lamborghini durch das Kiesbett.

Kurz darauf rutsche Szymon Ladniak nach einem Dreher ins Kiesbett von Kurve sieben und blieb in dem nassen Kies stecken. Eine Full Course Yellow-Phase wurde ausgerufen. Während der Neutralisierung musste der Fach Auto Tech Porsche aufgrund eines Reifenschadens die Box ansteuern. Da dies im Reglement verboten ist, musste der Porsche eine Durchfahrtsstrafe absolvieren.

15 Minuten vor Rennende drehte sich Denis Bulatov im Kampf um den Sieg in Kurve sechs und hatte Glück nicht Simon Birch zu treffen. Der Rheinländer konnte die Fahrt fortsetzen.

Ergebnis ADAC GT Masters Lausitzring Rennen 2 (Top 10):

1. Leo Pichler/Simon Birch – Razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

2. Nico Hantke/Denis Bulatov – SCHERER SPORT PHX – Audi R8 LMS GT3

3. Moritz Wiskirchen/Jannes Fittje – SR Motorsport by Schnitzelalm – Mercedes-AMG GT3

4. Finn Wiebelhaus/Salman Owega – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

5. Dennis Fetzer/Jonathan Cecotto – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

6. Julian Hanses/Eduardo Coseteng – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

7. Alain Valente/Carrie Schreiner – Land-Motorsport – Audi R8 LMS GT3

8. Leyton Fourie/Tim Zimmermann – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

9. Juliano Holzem/Sandro Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

10. Alexander Fach Jr./Alexander Schwarzer – Fach Auto Tech – Porsche 911 GT3 R