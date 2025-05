Youngster sorgt für Debütpole des Ford Mustang GT3

Erstmals steht ein Ford Mustang GT3 im ADAC GT Masters auf der Pole-Position im ADAC GT Masters! Youngster Niklas Kalus fuhr in seinem ersten Zeittraining auf den besten Startplatz auf dem Lausitzring.

Perfektes Debüt für Niklas Kalus im ADAC GT Masters. Im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 sicherte sich der Youngster die Pole-Position in seinem ersten ADAC GT Masters-Qualifying auf dem Lausitzring. Kalus umrundete den Kurs in 1:20.250 Minuten.

Rang zwei geht an seinen Teamkollegen Salman Owega, dem 0,271 Sekunden auf die Bestzeit fehlten. Somit ist die erste Startreihe vom Ford Mustang GT3 eingenommen!

Jannes Fittje komplettiert im SR Motorsport by Schnitzelalm Mercedes-AMG GT3 die Top 3-Positionen.

Ergebnis ADAC GT Masters Lausitzring Rennen 2 (Top 10):

1. Max Reis/Niklas Kalus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

2. Finn Wiebelhaus/Salman Owega – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

3. Moritz Wiskirchen/Jannes Fittje – SR Motorsport by Schnitzelalm – Mercedes-AMG GT3

4. Finn Zulauf/Simon Connor Primm – Paul Motorsport – Lamborghini Huracán GT3

5. Leo Pichler/Simon Birch – Razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

6. Dennis Fetzer/Jonathan Cecotto – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

7. Juliano Holzem/Sandro Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

8. Leyton Fourie/Tim Zimmermann – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

9. Julian Hanses/Eduardo Coseteng – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

10. Nico Hantke/Denis Bulatov – SCHERER SPORT PHX – Audi R8 LMS GT3

So könnt ihr den zweiten Lauf des ADAC GT Masters in der Lausitz verfolgen.