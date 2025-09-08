Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Was am Verstappen-Gerücht dran ist

Scherer Audi startet nach Unfall am Red Bull Ring

Von Jonas Plümer
Der Scherer Sport PHX Audi wird am Red Bull Ring starten
© ADAC

Der Scherer Sport PHX Audi wird am Red Bull Ring starten

Beim Donnerstagstest des ADAC GT Masters auf dem Salzburgring verunfallte der Scherer Sport PHX Audi so schwer, dass er das Rennwochenende auslassen musste. Am Red Bull Ring kehrt das Auto zurück.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Es war der Schock des Rennwochenendes des ADAC GT Masters auf dem Salzburgring. In der Fahrerlagerkurve verunfallte Nico Hantke im Donnerstagstest im Scherer Sport PHX Audi nach einem Reifenschaden heftig. Hantke verlor bei 247 km/h die Kontrolle über seinen Boliden und schlug dementsprechend vehement ein. Bei dem Unfall wurde das Fahrzeug hinter die Leitplanke befördert.

«Am wichtigsten ist, dass Nico Hantke außer einigen blauen Flecken keine Verletzungen davongetragen hat», so ein Teamsprecher gegenüber SPEEDWEEK. Über das Fahrzeug konnte dies nicht gesagt werden, denn der Audi wurde so stark beschädigt, dass er das restliche Rennwochenende nicht mehr bestreiten konnte.

Doch nach einer tollen Leistung der Teammitglieder wird der blaue Audi mit der Startnummer #16 bereits am kommenden Wochenende auf dem Red Bull Ring in die Startaufstellung des ADAC GT Masters zurückkehren.

«Nach dem Unfall in dieser schnellen Kurve war neben den betroffenen Karosserie- und Fahrwerksteilen sogar das Chassis des Audi R8 LMS beschädigt. Dennoch ist es dem Team von Ron Moser gelungen, innerhalb von nur vier Tagen alle Reparaturen durchzuführen, damit das Auto wieder einsatzbereit ist. Das Team stellt aktuell die letzten Arbeiten fertig und bricht dann direkt nach Spielberg auf, um mit dem Audi beim fünften Lauf des ADAC GT Masters am kommenden Wochenende wieder am Start zu sein», so der Teamsprecher abschließend.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ducati macht Rückschritt, Marquez den Unterschied

Von Michael Scott
Kolumnist Michael Scott über den Unterschied, den ein einzelner Fahrer machen kann – und den Unterschied zwischen zwei einander ähnelnden Motorrädern. Warum Ducati einen Rückschritt gemacht hat.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Mo. 08.09., 15:55, Motorvision TV
    Rallye: World Rally-Raid Championship
  • Mo. 08.09., 17:40, Motorvision TV
    Tour European Rally
  • Mo. 08.09., 18:00, Eurosport
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
  • Mo. 08.09., 18:10, Motorvision TV
    Rallye: Africa Eco Race
  • Mo. 08.09., 18:40, Motorvision TV
    Rallye: Belgische Meisterschaft
  • Mo. 08.09., 19:00, SPORT1+
    NASCAR Cup Series
  • Mo. 08.09., 19:15, ServusTV
    Servus Sport aktuell
  • Mo. 08.09., 20:00, Motorvision TV
    Superbike: Australian Championship
  • Mo. 08.09., 20:15, Spiegel Geschichte
    Auto Motor Party
  • Mo. 08.09., 20:15, ORF Sport+
    Formel 1: Großer Preis von Italien
» zum TV-Programm
6.95 02071959 C0809054513 | 12