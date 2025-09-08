Scherer Audi startet nach Unfall am Red Bull Ring

Beim Donnerstagstest des ADAC GT Masters auf dem Salzburgring verunfallte der Scherer Sport PHX Audi so schwer, dass er das Rennwochenende auslassen musste. Am Red Bull Ring kehrt das Auto zurück.

Es war der Schock des Rennwochenendes des ADAC GT Masters auf dem Salzburgring. In der Fahrerlagerkurve verunfallte Nico Hantke im Donnerstagstest im Scherer Sport PHX Audi nach einem Reifenschaden heftig. Hantke verlor bei 247 km/h die Kontrolle über seinen Boliden und schlug dementsprechend vehement ein. Bei dem Unfall wurde das Fahrzeug hinter die Leitplanke befördert.

«Am wichtigsten ist, dass Nico Hantke außer einigen blauen Flecken keine Verletzungen davongetragen hat», so ein Teamsprecher gegenüber SPEEDWEEK. Über das Fahrzeug konnte dies nicht gesagt werden, denn der Audi wurde so stark beschädigt, dass er das restliche Rennwochenende nicht mehr bestreiten konnte.

Doch nach einer tollen Leistung der Teammitglieder wird der blaue Audi mit der Startnummer #16 bereits am kommenden Wochenende auf dem Red Bull Ring in die Startaufstellung des ADAC GT Masters zurückkehren.

«Nach dem Unfall in dieser schnellen Kurve war neben den betroffenen Karosserie- und Fahrwerksteilen sogar das Chassis des Audi R8 LMS beschädigt. Dennoch ist es dem Team von Ron Moser gelungen, innerhalb von nur vier Tagen alle Reparaturen durchzuführen, damit das Auto wieder einsatzbereit ist. Das Team stellt aktuell die letzten Arbeiten fertig und bricht dann direkt nach Spielberg auf, um mit dem Audi beim fünften Lauf des ADAC GT Masters am kommenden Wochenende wieder am Start zu sein», so der Teamsprecher abschließend.