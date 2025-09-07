McLaren und Porsche müssen Gewicht zuladen

Vor dem Rennsonntag des ADAC GT Masters auf dem Salzburgring wird die Balance of Performance (kurz BoP) an. McLaren – die am Samstag ihren ersten GT Masters-Sieg feierten – und Porsche müssen zuladen.

Zweiter Renntag des ADAC GT Masters auf dem Salzburgring. Nach dem ersten Renntag auf dem Highspeedkurs im Nesselgraben passt die Technikkommission des SRO die BoP an - McLaren und Porsche werden leicht eingebremst.

Nachdem McLaren am Samstag den Debütsieg in der langjährigen GT3-Meisterschaft des ADAC feierte, wird das BoP-Zusatzgewicht um zehn Kilogramm erhöht. Das Mindestgewicht des 720S GT3 beträgt nun 1.320 Kilogramm.

Ebenfalls um zehn Kilogramm muss der Porsche 911 GT3 R zuladen. Das Mindestgewicht des Boliden der Zuffenhausener Marke beträgt nun 1.325 Kilogramm.