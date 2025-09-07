McLaren und Porsche müssen Gewicht zuladen
McLaren muss nach dem Triumph zuladen
Zweiter Renntag des ADAC GT Masters auf dem Salzburgring. Nach dem ersten Renntag auf dem Highspeedkurs im Nesselgraben passt die Technikkommission des SRO die BoP an - McLaren und Porsche werden leicht eingebremst.
Nachdem McLaren am Samstag den Debütsieg in der langjährigen GT3-Meisterschaft des ADAC feierte, wird das BoP-Zusatzgewicht um zehn Kilogramm erhöht. Das Mindestgewicht des 720S GT3 beträgt nun 1.320 Kilogramm.
Ebenfalls um zehn Kilogramm muss der Porsche 911 GT3 R zuladen. Das Mindestgewicht des Boliden der Zuffenhausener Marke beträgt nun 1.325 Kilogramm.