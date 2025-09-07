Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Günther Steiner übernimmt Tech3-Team

McLaren und Porsche müssen Gewicht zuladen

Von Jonas Plümer
McLaren muss nach dem Triumph zuladen
© ADAC

McLaren muss nach dem Triumph zuladen

Vor dem Rennsonntag des ADAC GT Masters auf dem Salzburgring wird die Balance of Performance (kurz BoP) an. McLaren – die am Samstag ihren ersten GT Masters-Sieg feierten – und Porsche müssen zuladen.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Zweiter Renntag des ADAC GT Masters auf dem Salzburgring. Nach dem ersten Renntag auf dem Highspeedkurs im Nesselgraben passt die Technikkommission des SRO die BoP an - McLaren und Porsche werden leicht eingebremst.

Nachdem McLaren am Samstag den Debütsieg in der langjährigen GT3-Meisterschaft des ADAC feierte, wird das BoP-Zusatzgewicht um zehn Kilogramm erhöht. Das Mindestgewicht des 720S GT3 beträgt nun 1.320 Kilogramm.

Ebenfalls um zehn Kilogramm muss der Porsche 911 GT3 R zuladen. Das Mindestgewicht des Boliden der Zuffenhausener Marke beträgt nun 1.325 Kilogramm.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ducati macht Rückschritt, Marquez den Unterschied

Von Michael Scott
Kolumnist Michael Scott über den Unterschied, den ein einzelner Fahrer machen kann – und den Unterschied zwischen zwei einander ähnelnden Motorrädern. Warum Ducati einen Rückschritt gemacht hat.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • So. 07.09., 10:20, ServusTV
    Moto3: Großer Preis von Katalonien
  • So. 07.09., 11:00, Eurosport 2
    Superbike: Weltmeisterschaft
  • So. 07.09., 11:00, ServusTV
    Moto3: Großer Preis von Katalonien
  • So. 07.09., 11:45, Motorvision TV
    IMSA Sportscar Championship
  • So. 07.09., 12:00, ServusTV
    Moto2: Großer Preis von Katalonien
  • So. 07.09., 12:15, ServusTV
    Moto2: Großer Preis von Katalonien
  • So. 07.09., 13:00, Eurosport 2
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • So. 07.09., 13:15, ServusTV
    MotoGP: Großer Preis von Katalonien
  • So. 07.09., 13:40, Motorvision TV
    IMSA Sportscar Championship
  • So. 07.09., 14:00, ServusTV
    MotoGP: Großer Preis von Katalonien
» zum TV-Programm
6.95 02071959 C0709054513 | 5