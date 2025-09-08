NLS präsentiert Termine für Jubiläumssaison 2026

Die ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie startet 2026 in ihre 50. Saison. Insgesamt zehn Rennen absolviert die Rennserie im kommenden Jahr auf der Nürburgring-Nordschleife. Saisonstart am 14. März.

Die ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie feiert 2026 ihre 50. Saison. Der Startschuss fällt am 14. März. Danach folgen sechs weitere Termine mit sieben Rennen, die ebenfalls von der VLN, der Organisation hinter der Traditionsrennserie in der Grünen Hölle, ausgerichtet werden. Nach der erfolgreichen Einbindung in den vergangenen zwei Jahren, zählen auch im kommenden Jahr die ADAC 24h Nürburgring Qualifiers wieder zur Meisterschaft. Insgesamt stehen so zehn Rennen auf dem Kalender.

«Die NLS hat sich in den vergangenen 49 Jahren als feste Größe im internationalen Motorsport etabliert. Mir fällt keine Serie ein, die über eine größere Historie verfügt, von der Formel 1 und der Nascar einmal abgesehen», sagt VLN-Geschäftsführer Mike Jäger. «1977 von enthusiastischen Automobilsportclubs gegründet, hat sie trotz stetiger Weiterentwicklung und Professionalisierung ihre Authentizität bewahrt. Dass es derzeit so gut läuft, dafür ist Teamwork verantwortlich. Und so möchte ich in diesem Zug vor allem den Mitarbeitenden der VLN danke sagen.»

Auch die Verantwortlichen des Nürburgrings blicken zuversichtlich in die Zukunft. «Der Langstrecken-Motorsport gehört seit jeher zur DNA der Nürburgring-Nordschleife – und die NLS ist seit 1977 ein wichtiger Teil davon», sagt Christian Stephani, Geschäftsführer der Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG. «Durch den kontinuierlichen Ausbau der medialen Reichweite transportiert sie die Faszination der Grünen Hölle heute in die ganze Welt. Wir freuen uns schon jetzt auf die 50. Saison im kommenden Jahr.»

Die ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie ist seit ihrer Gründung ein Erfolgsmodell und zieht zahlreiche Zuschauer an die Rennstrecke und in die Region. Die heutige Popularität spiegelt sich auch bei den Mediazahlen wider. In der laufenden Saison erzielten die bisherigen sieben Rennen mehr als 42 Millionen Videoaufrufe auf YouTube, Instagram & Co.

Die vorläufigen Renntermine auf einen Blick:

14.03.2026 NLS1

28.03.2026 NLS2

11.04.2026 NLS3

18.-19.04.2026 ADAC 24h Nürburgring Qualifiers

20.06.2026 NLS6

01.08.2026 NLS7

12.-13.09.2026 NLS8+9

10.10.2026 NLS10