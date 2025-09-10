Tschechisches BMW-Team feiert GT Masters-Comeback

Senkyr Motorsport ist zurück im ADAC GT Masters. Auf dem Red Bull Ring wird der tschechische Rennstall mit einem BMW M4 GT3 an den Start gehen. Team absolvierte 2015 komplette Saison mit BMW Z4 GT3.

Das tschechische Team Senkyr Motorsport feiert beim ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring sein Comeback. Der Rennstall setzt einen BMW M4 GT3 ein, welcher im Design des 2023er Schubert Motorsport-Fahrzeugs antritt. Im Gegensatz zu den Boliden von FK Performance Motorsport und Schubert Motorsport ist es nicht mit dem Evo-Paket ausgestattet.

Am Steuer des BMW M4 GT3 aus dem tschechischen Popůvky nahe Brünn werden die beiden Slowaken Rudolf Beňo und Richard Gonda Platz nehmen.

«Unser Fahrer Rudolf ist Teil unseres Rennfahrer-Coaching-Programms und hat vor zwei Jahren erst richtig mit dem Motorsport begonnen», schilderte Teamchef Robert Senkyr. «Er ist mittlerweile so gut geworden und hat so viele Testkilometer absolviert, dass wir mit ihm nun etwas Größeres ausprobieren möchten. Da ist unsere Wahl auf das ADAC GT Masters gefallen.»

2015 absolvierte das Team die komplette ADAC GT Masters-Saison mit einem BMW Z4 GT3. 2017 absolvierte das Team noch einen Gaststart mit dem BMW M6 GT3 auf dem Red Bull Ring.