Aperçu de la situation dans la catégorie GTE-Am de la FIA WEC

En GTE Am, le titre a déjà été décidé. Corvette Racing avait dominé la catégorie et donc la concurrence d'Aston Martin, Ferrari et Porsche depuis le début. C'est le résultat à une course de la fin.

Outre les hypercars en tête et les LMP2, des bolides GT participent également au FIA WEC. Celles-ci concourent dans la catégorie GTE-Am. La désignation Am signifie qu'au moins un pilote avec le statut FIA Bronze et un pilote avec le statut FIA Argent doivent être mentionnés par voiture. Jusqu'en 2022, il existait également un classement Pro, mais il a été supprimé. Le GTE Am sera lui aussi bientôt de l'histoire ancienne. En effet, à partir de 2024, le WEC passera aux voitures GT3, ce qui signifie que les GTE seront obsolètes.

La dernière génération de voitures GTE était/est composée de six modèles : Aston Martin Vantage AMR, BMW M8 GTE, Corvette C8.R, Ferrari 488 GTE, Ford GT et Porsche 911 RSR. La BMW et la Ford ne sont plus en compétition depuis un certain temps déjà. Mais les quatre autres seront encore actives en 2023. Un seul exemplaire de la Corvette est présent dans le WEC. Cette C8.R est même utilisée par l'équipe d'usine Corvette Racing. Sa présence est toutefois financée par le pilote de bronze Ben Keating.

Et c'est précisément cette voiture, dans laquelle se trouvent, outre Keating, Nicolas Varrone et Nicky Catsburg, qui a dominé la saison jusqu'à présent. Le titre a été remporté dès Monza (donc après cinq des sept courses). Le trio avait remporté l'ouverture de la saison à Sebring et la deuxième course à Portimão. Lors de la course de Spa-Francorchamps, ils ont terminé deuxièmes. Ils ont également triomphé au Mans, point culminant de la saison, se sont classés quatrièmes à Monza et ont encore terminé deuxièmes à Fuji.

Les autres victoires de manche ont été remportées par Luis Perez Companc, Lilou Wadoux et Alessio Rovera au volant de la Ferrari de Richard Mille AF Corse à Spa, par la Porsche de Dempsey-Proton Racing avec Christian Ried, Mikkel Pedersen et Julien Andlauer à Monza et par Thomas Flohr, Francesco Castellacci et Davide Rigon (AF Corse-Ferrari) à Fuji.

Derrière Keating/Varrone/Catsburg, qui ont accumulé 164 points, le trio féminin Porsche composé de Sarah Bovy, Michelle Gatting et Rahel Frey (Iron Dames) occupe toutefois la deuxième place du classement avec 79 points. Flohr/Castellacci/Rigon sont troisièmes avec 73 points, devant Ried/Pedersen/Andlauer avec 68 points et les pilotes Aston Martin Ahmad Al Harthy, Michael Dinan et Charlie Eastwood de l'équipe ORT by TF, qui ont marqué 65 points jusqu'à présent.