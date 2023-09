La classifica della classe GTE-Am del FIA WEC

Nella GTE Am, il titolo è già stato deciso. Corvette Racing ha dominato la classe e quindi la concorrenza di Aston Martin, Ferrari e Porsche fin dall'inizio. Ecco come stanno le cose a una gara dalla fine.

Oltre alle hypercar in testa e alle LMP2, nel FIA WEC sono presenti anche vetture GT. Queste gareggiano nella classe GTE-Am. La designazione Am significa che per ogni vettura deve essere nominato almeno un pilota con status FIA Bronze e un pilota con status FIA Silver. Fino al 2022 esisteva anche una classificazione Pro, che però è stata abolita. Anche la GTE Am sarà presto storia. A partire dal 2024, infatti, il WEC passerà alle vetture GT3, per cui le GTE saranno obsolete.

L'ultima generazione di vetture GTE comprendeva sei modelli: Aston Martin Vantage AMR, BMW M8 GTE, Corvette C8.R, Ferrari 488 GTE, Ford GT e Porsche 911 RSR. La BMW e la Ford non sono più in competizione da tempo. Le altre quattro, invece, sono ancora attive nel 2023. Solo una delle Corvette parteciperà al WEC. Questa C8.R è iscritta dal team Corvette Racing Works. Tuttavia, l'iscrizione è finanziata dal vincitore della medaglia di bronzo Ben Keating.

Ed è proprio questa vettura, sulla quale siedono anche Nicolas Varrone e Nicky Catsburg accanto a Keating, che ha dominato la stagione finora. Il titolo è stato conquistato già a Monza (cioè dopo cinque gare su sette). Il trio aveva vinto l'apertura della stagione a Sebring e il secondo round a Portimão. Nella gara di Spa-Francorchamps sono arrivati secondi. Hanno trionfato anche nella gara clou della stagione a Le Mans, si sono classificati quarti a Monza e sono arrivati di nuovo secondi al Fuji.

Le altre vittorie di gara sono andate a Luis Perez Companc, Lilou Wadoux e Alessio Rovera, che hanno vinto con la Ferrari Richard Mille AF Corse a Spa, alla Porsche del Dempsey-Proton Racing con Christian Ried, Mikkel Pedersen e Julien Andlauer a Monza e a Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon (Ferrari AF Corse) al Fuji.

Tuttavia, dietro a Keating/Varrone/Catsburg, che hanno raccolto 164 punti, il trio femminile Porsche composto da Sarah Bovy, Michelle Gatting e Rahel Frey (Iron Dames) è secondo in classifica con 79 punti. Flohr/Castellacci/Rigon sono terzi con 73 punti, davanti a Ried/Pedersen/Andlauer con 68 punti e ai piloti Aston Martin Ahmad Al Harthy, Michael Dinan e Charlie Eastwood del Team ORT by TF, che hanno totalizzato finora 65 punti.