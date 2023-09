Vista da classificação da classe GTE-Am do FIA WEC

No GTE Am, o título já está decidido. A Corvette Racing dominou a classe e, por conseguinte, a concorrência da Aston Martin, Ferrari e Porsche desde o início. É assim que as coisas estão, a uma corrida do fim.

Para além dos hipercarros na frente e dos LMP2, há também carros GT no FIA WEC. Estes competem na classe GTE-Am. A designação Am significa que pelo menos um piloto com o estatuto Bronze da FIA e um piloto com o estatuto Prata da FIA devem ser nomeados por carro. Até 2022, existia também uma classificação Pro, mas esta foi abolida. O GTE Am também passará em breve à história. Porque a partir de 2024, o WEC mudará para carros GT3, pelo que os pilotos GTE serão obsoletos.

Existiam/existem seis modelos da última geração de carros GTE: Aston Martin Vantage AMR, BMW M8 GTE, Corvette C8.R, Ferrari 488 GTE, Ford GT e Porsche 911 RSR. O BMW e o Ford já não estão em competição há algum tempo. Os restantes quatro, no entanto, ainda estão activos em 2023. Apenas um dos Corvettes estará a competir no WEC. Este C8.R é mesmo inscrito pela equipa de trabalho Corvette Racing. No entanto, a inscrição é financiada pelo medalhista de bronze Ben Keating.

E é precisamente este carro, no qual Nicolas Varrone e Nicky Catsburg também se sentam ao lado de Keating, que tem dominado a temporada até agora. O título foi conquistado logo em Monza (ou seja, após cinco das sete rondas). O trio tinha ganho a abertura da época em Sebring e a segunda ronda em Portimão. Na corrida de Spa-Francorchamps terminaram em segundo lugar. Também triunfaram no ponto alto da época em Le Mans, ficaram em quarto em Monza e terminaram novamente em segundo em Fuji.

As outras vitórias foram para Luis Perez Companc, Lilou Wadoux e Alessio Rovera, que venceram com o Ferrari da AF Corse de Richard Mille em Spa, para o Porsche da Dempsey-Proton Racing com Christian Ried, Mikkel Pedersen e Julien Andlauer em Monza e para Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon (Ferrari da AF Corse) em Fuji.

No entanto, atrás da dupla Keating/Varrone/Catsburg, que somou 164 pontos, o trio feminino da Porsche, Sarah Bovy, Michelle Gatting e Rahel Frey (Iron Dames), está em segundo lugar na classificação, com 79 pontos. Flohr/Castellacci/Rigon são terceiros com 73 pontos, à frente de Ried/Pedersen/Andlauer com 68 pontos e dos pilotos da Aston Martin Ahmad Al Harthy, Michael Dinan e Charlie Eastwood da Team ORT by TF, que somaram 65 pontos até ao momento.