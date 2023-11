Daniel Spiller: "Las cosas están mucho más difíciles"

Daniel Spiller, del MSV Herxheim, ascendió de la licencia B a la A al inicio de la temporada 2023 y, por tanto, a la categoría internacional. El objetivo del piloto de 25 años de Vilsheim era asegurarse una plaza en el campeonato del mundo de pista larga en el futuro. SPEEDWEEK.com habló con el piloto de la Baja Baviera sobre la temporada pasada y sus planes para el futuro.

Hola Daniel, ¿cómo fue la temporada 2023 desde tu punto de vista?

Sin duda, ha sido una primera temporada exitosa en la licencia A para mí. Hemos superado nuestros objetivos y a menudo hemos demostrado que podemos estar a la altura de los mejores en la pista de arena. Sabíamos que las pistas de hierba serían un reto para nosotros, sobre todo porque sólo pude completar una carrera completa en una pista de hierba en la licencia B. Pero también pudimos aprender allí.

Pero también pudiste aprender allí, ¿no?

Sí, la temporada pasada adquirimos toda la experiencia posible en la pista de hierba, lo que nos permitió mejorar significativamente a lo largo de la temporada. La temporada pasada me gané el puesto de quinto reserva general para el GP de pista larga de 2024. Obviamente, estoy muy contento con este reconocimiento de la FIM y quiero estar a la altura de esta confianza mejorando aún más mi rendimiento. Sabemos en qué tengo que trabajar el año que viene para seguir progresando y tenemos mucha confianza en 2024.

¿Cuáles han sido los altibajos?

Por supuesto, hubo algunas carreras que no fueron todo lo bien que esperábamos, pero no diría que este año haya habido un punto bajo. Los días no tan buenos forman parte de esto, y hay que recordar que era mi primera temporada con el carnet I. Tuvimos muchas carreras buenas, con un buen equipo. Este año hemos tenido muchas carreras buenas, con muchos altibajos. Ya fuera el GP de pista larga de Herxheim, que pude disputar como piloto wild card, la Challenge de La Reole o la prueba de Pfarrkirchen, donde acabé segundo.

¿Te imaginabas que tu entrada en la categoría de licencia internacional en pista larga sería más fácil?

No, desde luego que no. En mi año de licencia B, ya he disputado algunas carreras contra pilotos con licencia I. Ya sea en el campeonato checo, en la carrera especial de Pfarrkirchen o en el GP de pista larga de Vechta, que pude disputar en 2022 con una wild card. Así que sabíamos a qué atenernos y a qué mejoras debíamos aspirar en 2023.

¿Cuál es la diferencia entre las carreras con licencia B y I?

En la licencia I es mucho más difícil. Todo el mundo puede hacer una buena salida y ya no se entra en la primera curva solo o como mucho en parejas, como en el carnet B. La experiencia que todos tienen en el carné I también permite que los duelos sean más reñidos. También hay que acostumbrarse a conducir justo al lado de otro piloto en la recta a 160 km/h o más. Así que, sin duda, hay una clara diferencia. La experiencia juega aquí un papel decisivo, pero creo que estoy aprendiendo rápido y que el año que viene podré dar otros grandes pasos adelante.

¿Qué planes y objetivos tiene para la próxima temporada?

Tenemos que ser más regulares. Como ya he dicho, hemos tenido algunos buenos resultados, pero queremos aprovecharlos, porque podríamos haberlo hecho mejor este año si no hubiéramos cometido algunos errores. En Pfarrkirchen, por ejemplo, la mala elección de la posición de salida en la final me costó la victoria del día. De esos errores se aprende. Nuestro objetivo es ser capaces de lograr estos buenos resultados de forma constante a corto o medio plazo. Sé que lo conseguiremos.