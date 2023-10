Vor Abbruch in Herxheim: Favoriten waren auf Kurs

Bis zum Abbruch der Langbahn-DM in Herxheim, wegen des tragischen Tods von Peter Maurer (41), wurde von den Teilnehmern guter Sport geboten, auch wenn mit Erik Riss ein Mitfavorit kurzfristig absagte.

Als am Montag das erste Finalrennen der Britischen Speedway-Liga vom 2. Oktober um einen Tag auf den 3. verlegt wurde, entschied sich Erik Riss dazu, auf der Insel zu bleiben und für seine Ipswich Witches zu starten und nicht nach Herxheim zu kommen. Ursprünglich hatte Riss geplant, am Morgen des 3. Oktober mit dem Flugzeug von London aus anzureisen.

So war Martin Smolinski in der Solistenklasse der Favorit und wurde dieser Rolle auch gerecht. Im ersten Lauf musste der Olchinger sich die Führung über zwei Runden in einem schönen Duell mit Bernd Diener verdienen. Da sich der Bayer auch im zweiten Durchgang keine Blöße gab, führte er zum Zeitpunkt des Rennabbruchs die Wertung mit zwei Laufsiegen ungeschlagen an. Diener ließ nach seiner Niederlage gegen Smolinski im zweiten Durchgang einen Sieg folgen und hatte gemeinsam mit David Pfeffer und Jörg Tebbe sieben Punkte auf dem Konto. Insgesamt sahen die rund 3200 Zuschauer im Herxheimer Waldstadion in sechs Läufen fünf verschiedene Gewinner und nur Smolinski konnte zwei Siege einfahren.

Bei den Gespannen lieferte Favorit Markus Venus mit Markus Eibl im Boot zunächst einen souveränen Laufsieg, dann begeisterte Karl Keil die Zuschauer mit einem Sieg an seinem 70. Geburtstag. Keil setzte sich gegen Raphael San Millan durch, der im Rennverlauf noch auf den dritten Rang hinter Manuel Meier zurückgefallen war. Im dritten Punktlauf, dem letzten vor dem tragischen Unfall des Gespanns Müller/Maurer, war San Millan siegreich, nachdem Patrick Zwetsch in der letzten Runde mit einem gerissenen Zahnriemen ausgefallen war.

Langbahn-DM Herxheim – Stand vor dem Abbruch:



Solo:

1. Martin Smolinski, 8 Punkte

2. Bernd Diener, 7

2. Jörg Tebbe, 7

2. David Pfeffer, 7

5. Daniel Spiller, 6

6. Julian Bielmeier, 5

6. Timo Wachs, 5

8. Stephan Katt, 4

9. Mario Niedermeier, 3

10. Dominik Werkstetter, 2

10. Dennis Helfer, 2

10. Jens Benneker, 2

10. Marcel Dachs, 2

14. Christian Hülshorst, 1

14. Fabian Wachs, 1

16. Louis Tebbe, 0



Seitenwagen:

1. Raphael San Millan/Benedikt Zapf, 8 Punkte **

2. Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter, 6 **

3. Markus Venus/Markus Eibl, 5 *

3. Karl Keil/David Kersten, 5 *

3. Ole Möller/Sindy Viragos, 5 **

6. Manuel Meier/Melanie Meier, 4 *

6. Patrick Zwetsch/Viktor Caric, 4**

6. Markus Brandhofer/Kim Kempa, 4 **

9. Arne Friskovec/Sarah Strzewinski, 2 **

10. Fabian Müller/Peter Maurer, 1 *

11. Imanuel Schramm/Nadin Löffler, 0 *

11. Andreas Horn/Jack Düringer, 0*



*= 1 gefahrener Lauf, **= 2 gefahrene Läufe