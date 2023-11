Langbahn-WM 2024: Drei Finalrennen in Deutschland

Drei der fünf Grands Prix der Langbahn-Weltmeisterschaft finden 2024 auf deutschen Sandbahnen statt. Die U23-Piloten werden ihren Champion in Vechta krönen.

Zum Auftakt der Langbahn-Weltmeisterschaft 2024 werden die besten Sandbahnfahrer der Welt am Vatertag im Waldstadion in Herxheim ihr Stelldichein geben. Nach dem Start am 9. Mai wird die WM bis 13. Juli pausieren, ehe sie am Vorabend des Nationalfeiertags in Frankreich in Marmande fortgesetzt wird. Der Titel wird am 22. September im niederländischen Roden vergeben.

Neben Herxheim wird es am 11. August in Scheeßel und am 14. September in Vechta um WM-Punkte gehen. Einen WM-Event auf einer Speedwaybahn in Polen wird es 2024 nicht geben.

In Mühldorf, wo Martin Smolinski in diesem Jahr Weltmeister wurde, werden im Challenge die GP-Plätze für 2025 vergeben. Das Finale der U23-Weltmeisterschaft wird am 13. September, am Vorabend des Langbahn-GP in Vechta, ausgerichtet.



Die Mannschafts-Weltmeisterschaft findet am 7. September in Morizes statt.

Termine Langbahn-WM 2024:



Grand Prix:

9. Mai – Finale 1 – Herxheim (D)

13. Juli – Finale 2 – Marmande (F)

11. August – Finale 3 – Scheeßel (D)

14. September – Finale 4 – Vechta (D)

22. September – Finale 5 – Roden (NL)



Team:

7. September – Finale – Morizes (F)



U23:

13. September – Finale – Vechta (D)