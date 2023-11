Daniel Spiller : "Les choses deviennent nettement plus dures".

Daniel Spiller du MSV Herxheim est passé de la licence B à la licence A et donc à la classe internationale au début de la saison 2023. L'objectif de ce jeune homme de 25 ans originaire de Vilsheim était dès le départ de s'assurer à l'avenir une place dans le championnat du monde de longue piste. SPEEDWEEK.com s'est entretenu avec le Basse-Bavière au sujet de la saison passée et de ses projets pour l'avenir.

Bonjour Daniel, comment s'est déroulée la saison 2023 de ton point de vue ?

C'était définitivement une première saison réussie en licence A pour moi. Nous avons dépassé nos objectifs et avons montré à plusieurs reprises que nous pouvions rivaliser avec les meilleurs sur la piste en sable. Nous savions que les pistes en herbe représenteraient un défi pour nous, d'autant plus que je n'ai pu participer qu'à une seule course complète sur une piste en herbe lors de ma licence B.

Mais tu as quand même pu y apprendre quelque chose, non ?

Oui, nous avons acquis un maximum d'expérience sur la piste en herbe au cours de la saison écoulée, ce qui nous a permis de progresser considérablement au fil de la saison. La saison passée m'a permis de gagner ma place de cinquième réserve générale pour le GP de longue piste de 2024. Cette reconnaissance de la part de la FIM me fait évidemment très plaisir et je veux être à la hauteur de cette confiance en améliorant encore mes performances. Nous savons ce sur quoi je dois travailler pour l'année prochaine afin de continuer à progresser ici et nous sommes très confiants pour 2024.

Quels ont été les hauts et les bas ?

Bien sûr, nous avons eu quelques courses qui ne se sont pas déroulées comme nous l'espérions, mais je ne dirais pas qu'il y a eu un creux cette année. Les jours pas très bons font partie du jeu et il ne faut pas oublier qu'il s'agissait de ma première saison en licence I. Nous avons eu beaucoup de bonnes courses avec beaucoup de hauts cette année. Que ce soit le GP de longue piste à Herxheim, que j'ai pu disputer en tant que wildcard, le Challenge à La Reole ou l'épreuve à Pfarrkirchen, où j'ai terminé deuxième.

Est-ce que tu t'attendais à ce que tes débuts en longue piste dans la catégorie des licences internationales soient plus faciles ?

Non, certainement pas. Au cours de mon année de licence B, j'ai déjà couru plusieurs manches contre des pilotes de licence I. Je n'ai donc pas eu de mal à m'adapter. Que ce soit le championnat tchèque, la course spéciale à Pfarrkirchen ou encore le GP de longue piste à Vechta, que j'ai déjà pu disputer en 2022 avec une wildcard. Nous savions donc à quoi nous attendre et quelles améliorations nous devions viser pour 2023.

Quelle est la différence entre les courses de la licence B et de la licence I ?

C'est nettement plus dur en I-Licence. Tout le monde peut prendre un bon départ et on ne part plus seul ou au maximum à deux dans le premier coin, comme en licence B. L'expérience que tout le monde a en I-licence permet aussi des duels plus serrés. Il faut aussi s'habituer à rouler en ligne droite à 160 km/h ou plus, juste à côté d'un autre pilote. Il y a donc certainement une nette différence. L'expérience joue ici un rôle décisif, mais je pense que j'apprends vite et que je peux faire de nouveaux grands pas en avant l'année prochaine.

Quels sont tes projets et tes objectifs pour la saison à venir ?

Nous devons devenir plus constants. Comme je l'ai dit, nous avons eu quelques bons résultats, mais nous voulons construire sur ceux-ci, car il aurait été possible de faire mieux cette année sans quelques erreurs. À Pfarrkirchen, par exemple, le mauvais choix de la place de départ en finale m'a coûté la victoire du jour. On apprend de ces erreurs. Notre objectif est de pouvoir obtenir ces bons résultats de manière constante à court ou moyen terme. Je sais que nous y parviendrons.