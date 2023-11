Daniel Spiller: "Le cose sono molto più difficili".

Daniel Spiller ha completato la sua prima stagione nella classe delle licenze internazionali. Il pilota di Vilsheim è stato nominato dalla FIM come quinta riserva generale per il GP su pista lunga del 2024.

Daniel Spiller dell'MSV Herxheim è stato promosso dalla licenza B alla licenza A all'inizio della stagione 2023 e quindi alla classe internazionale. L'obiettivo del 25enne di Vilsheim era quello di assicurarsi un posto nel campionato del mondo su pista lunga in futuro. SPEEDWEEK.com ha parlato con il pilota della Bassa Baviera della stagione passata e dei suoi progetti per il futuro.

Ciao Daniel, com'è andata la stagione 2023 dal tuo punto di vista?

È stata sicuramente una prima stagione di successo nella licenza A per me. Abbiamo superato i nostri obiettivi e abbiamo spesso dimostrato di poter stare al passo con i migliori sulla pista di sabbia. Sapevamo che le piste in erba sarebbero state una sfida per noi, soprattutto perché nella licenza B sono riuscito a completare solo una gara completa su una pista in erba.

Ma avete potuto imparare anche lì, non è vero?

Sì, la scorsa stagione abbiamo fatto quanta più esperienza possibile sulle piste in erba, il che ci ha permesso di migliorare notevolmente nel corso della stagione. La scorsa stagione mi sono guadagnato il posto di quinta riserva generale per il GP su pista lunga del 2024. Sono ovviamente molto contento di questo riconoscimento da parte della FIM e voglio essere all'altezza di questa fiducia migliorando ulteriormente le mie prestazioni. Sappiamo su cosa devo lavorare l'anno prossimo per fare ulteriori progressi e siamo molto fiduciosi per il 2024.

Quali sono stati gli alti e i bassi?

Certo, ci sono state alcune gare che non sono andate come speravamo, ma non direi che quest'anno ci sia stato un punto basso. I giorni non proprio positivi fanno parte di questa vita e bisogna ricordare che è stata la mia prima stagione con la licenza I. Quest'anno abbiamo disputato molte gare positive con molti punti di forza. Che si tratti del GP su pista lunga di Herxheim, al quale ho potuto partecipare come wild card, del Challenge di La Reole o dell'evento di Pfarrkirchen, dove sono arrivato secondo.

Immaginava che il suo ingresso nella classe delle licenze internazionali su pista lunga sarebbe stato più facile?

No, assolutamente no. Durante il mio anno di patente B, ho già disputato alcune gare contro piloti con patente I. Che si tratti del campionato ceco, della gara speciale di Pfarrkirchen o del GP su pista lunga di Vechta, che mi è stato permesso di disputare nel 2022 con una wild card. Quindi sapevamo cosa aspettarci e quali miglioramenti dovevamo perseguire nel 2023.

Quanto è grande la differenza tra le gare con licenza B e quelle con licenza I?

Nella licenza I è molto più difficile. Tutti possono partire bene e non si entra più nella prima curva da soli o al massimo in coppia, come nella patente B. L'esperienza che tutti hanno con la patente I permette anche duelli più ravvicinati. Bisogna anche abituarsi a guidare accanto a un altro pilota sul rettilineo a 160 km/h o più. C'è quindi una netta differenza. L'esperienza gioca un ruolo decisivo, ma credo di stare imparando rapidamente e di poter fare altri grandi passi avanti l'anno prossimo.

Quali piani e obiettivi ha per la prossima stagione?

Dobbiamo diventare più costanti. Come ho già detto, abbiamo ottenuto dei buoni risultati, ma vogliamo fare tesoro di questi, perché quest'anno avremmo potuto fare meglio se non avessimo commesso qualche errore. A Pfarrkirchen, per esempio, la scelta sbagliata della posizione di partenza in finale mi è costata la vittoria di giornata. Da errori come questo si impara. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a ottenere costantemente questi buoni risultati nel breve e medio termine. So che ci riusciremo.