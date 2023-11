Daniel Spiller: "As coisas estão muito mais difíceis"

Daniel Spiller, do MSV Herxheim, foi promovido da licença B para a A no início da época de 2023 e, assim, para a classe internacional. O objetivo do jovem de 25 anos de Vilsheim era garantir um lugar no campeonato do mundo de pista longa no futuro. A SPEEDWEEK.com falou com o atleta da Baixa Baviera sobre a época passada e os seus planos para o futuro.

Olá Daniel, como correu a época de 2023 na tua perspetiva?

Foi sem dúvida uma primeira época de sucesso na categoria A para mim. Ultrapassámos os nossos objectivos e mostrámos muitas vezes que podemos acompanhar os melhores na pista de areia. Sabíamos que as pistas de relva seriam um desafio para nós, especialmente porque só consegui completar uma corrida completa numa pista de relva na licença B.

Mas também puderam aprender aí, não foi?

Sim, ganhámos o máximo de experiência possível na pista de relva na época passada, o que nos permitiu melhorar significativamente ao longo da época. Na época passada, ganhei o meu lugar como quinto reserva geral para o GP de pista longa de 2024. Estou obviamente muito satisfeito com este reconhecimento da FIM e quero estar à altura desta confiança, melhorando ainda mais o meu desempenho. Sabemos no que preciso de trabalhar no próximo ano para progredir mais aqui e estamos muito confiantes em relação a 2024.

Quais foram os pontos altos e baixos?

Claro que tivemos algumas corridas que não correram tão bem como esperávamos, mas não diria que houve um ponto baixo este ano. Os dias menos bons fazem parte do processo e é preciso lembrar que esta foi a minha primeira época na licença I. Tivemos muitas corridas boas e muitos pontos altos este ano. Seja o GP de pista longa em Herxheim, que me foi permitido disputar como piloto wild card, o Challenge em La Reole ou o evento em Pfarrkirchen, onde terminei em segundo lugar.

Imaginou que a sua entrada na classe de licença internacional em pista longa seria mais fácil?

Não, de certeza que não. No meu ano de licença B, já disputei algumas corridas contra pilotos com licença I. Seja no campeonato checo, na corrida especial de Pfarrkirchen ou no GP de pista longa de Vechta, que me foi permitido disputar em 2022 com um wild card. Por isso, sabíamos o que esperar e quais as melhorias que tínhamos de tentar alcançar em 2023.

Qual é a diferença entre as corridas com licenças B e I?

Na licença I é muito mais difícil. Toda a gente pode arrancar bem e já não se entra na primeira curva sozinho ou, no máximo, aos pares, como na licença B. A experiência que todos têm na licença I é muito importante. A experiência que todos têm na licença I também permite duelos mais renhidos. Também temos de nos habituar a conduzir ao lado de outro condutor na reta a 160 km/h ou mais. Portanto, há certamente uma diferença clara. A experiência desempenha aqui um papel decisivo, mas penso que estou a aprender rapidamente e que posso dar mais passos em frente no próximo ano.

Que planos e objectivos tem para a próxima época?

Precisamos de ser mais consistentes. Como já referi, tivemos alguns bons resultados, mas queremos continuar a trabalhar neles porque podíamos ter feito melhor este ano se não tivéssemos cometido alguns erros. Em Pfarrkirchen, por exemplo, a escolha errada da posição de partida na final custou-me a vitória do dia. Aprendemos com erros como esse. O nosso objetivo é conseguir alcançar estes bons resultados de forma consistente a curto ou médio prazo. Sei que o vamos conseguir.